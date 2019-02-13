Hayat İnsan vücudundaki yağlardan yaptı 32 dolara satıyor
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İnsan vücudundaki yağlardan yaptı 32 dolara satıyor

Julian Hetzel adında bir Hollandalı tasarımcı, liposuction işlemiyle kilolu insanların vücudundan alınan yağlar ile sabun yaptı. 32 dolara sattığı sabunların gelirini de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde su kuyuları inşa etmeye harcayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnsan vücudundan alınan yağlardan yapılan sabun.
İnsan vücudundan alınan yağlardan yapılan sabun.

Bir kozmetik firması liposuction hastalarından bağışlanan yağlarla yaptığı güzellik sabunlarını 32 dolara satışa çıkardı. Julian Hetzel adında bir Hollandalı tasarımcının yaptığı sabunlar, dünyanın en kaliteli sabunları olarak satılıyor.

İlk duyulduğunda mide bulandırıcı olduğunu düşünmekle haksız değilsiniz. Kozmetik firması, bu sabunları 2019 Adelaide Festivali'nde bir plastik cerrah eşliğinde katılımcılarına, kendi yağlarından yapılan sabunla yıkanma şansı verecek.

Julian Hetzel

Sabunların tasarımcısı Julian Hetzel, kavramsal olarak suçluluk duygusunu iyi bir güç haline getirme fikrinden yola çıktığını söyleyerek ekliyor:

"Biz alınan kilolar sonrası suçluluk oluşturan bir malzeme olarak yağ ile çalışmaya karar verdik. Suçluluk duygusunu üretken bir şey olarak kullanabilir miyiz? Kendi suçumuzdan faydalanabilir miyiz? diye düşündük."

Sabun değil sanat eseri

Hollanda'da plastik cerrahlarla çalışan Hetzel, 300 kilogram sabun üretmek için yeterince liposuction elde edilmiş insan yağı bulmayı başardığını ancak sabunların "yüzde 100 insan yağı" olmadığını belirtti. Avukatların tavsiyesi üzerine, Hetzel ayrıca ürünü resmi olarak sabun olarak etiketlememeye karar verdi. Hetzel, "Sabun gibi görünüyor, sabun gibi işlev görüyor, ancak bir sanat eseri" dedi.

Daily Mail'in haberine göre 32 dolara satılan sabun satışlarından elde edilen fonlar ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde su kuyuları inşa etmeye harcanacak.

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