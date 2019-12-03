Hayat İnsani duyguları hatırlatmak istedik
AKTÜEL

İnsani duyguları hatırlatmak istedik

Bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Kayseri Film Festivali’nin en iyi film ve yönetmen ödülleri Suriyeli göçmenin hikayesini anlatan Omar ve Biz’in oldu. Yönetmen Mehmet Bahadır Er, “Göçmenlerle yaşadığımız uzun hikayeyi, duygu olarak anlatmaya çalıştık. Tamamen duyguları hatırlatmak istedik. İnsan her yerde insan. Bir şey öğretmek değil, bunu hatırlatmak istedik” dedi.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Uluslararası Kayseri Film Festivali
Uluslararası Kayseri Film Festivali

Altın Çınar ödüllerinin sahiplerini bulduğu 7. Uluslararası Kayseri Film Festivali sona erdi. Anadolu Sinemacılar Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Talas Belediyesi ortaklığında düzenlenen etkinlikte 15 dalda ödül verildi. Gecenin yıldızı Omar ve Biz filmiyle En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan Maryna Gorbach Er ile Mehmet Bahadır Er çiftiydi. Türkiye’nin sosyolojik olarak ihtiyacı olan bir film yaptıklarını belirten Bahadır Er, “Göçmenlerle yaşadığımız uzun hikayeyi, duygu olarak anlatmaya çalıştık. Kabul gördüğü için çok mutluyuz. Umarım fırsat buluruz ve göçmenlerle olan ilişkimiz Yunus Emre’nin dediğine varır: ‘Gelin tanış olalım, sevelim sevilelim’. Filmi yaparken en temel olarak haber dilinden tamamen çıkmaya çalıştık. Çünkü haberler insanlara bilgi veriyor ama duygularını unutturuyor. Biz tamamen duyguları hatırlatmak istedik. İnsan her yerde insan. Bir şey öğretmek değil, bunu hatırlatmak istedik” dedi.

DEDESİ İLHAM OLDU

Çerkeslerin Ubıhça dilini konuşan son kişi olan dedesi Tevfik Esenç’in hikayesini anlatan Burcu Esenç, Bir Rüya Gördüm adlı yapımıyla En İyi Belgesel Ödülü’nü kazandı. Esenç şunları söyledi: “Dedem bir sabah uyandığında ‘Bir rüya gördüm ama onu size anlatamam. Çünkü Ubıhça’ydı” dedi. Onun hikayesi için Cantekin Cantez ile 4 ülke gezdik. Onun yolculuğundan, mücadelesinden ilham aldık.” En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Alican Yücesoy’un yönettiği Taş da Ulusal Kısa Metraj alanında En İyi Film seçildi. Diğer ödül dağılımı şöyle: En İyi Kadın Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, En İyi Senaryo Kıvanç Sezer, En İyi Kurgu Evren Luş, En İyi Görüntü Yönetmeni Andreas Sinanos ve Serdar Ünlütürk, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Emin Gürsoy, Elia Kazan Özel Ödülü Seyid Çolak.

Jüri ve halk Peri’yi seçti

Yücel Çakmaklı

Yücel Çakmaklı Halk Ödülü’nün sahibi olan Can Evrenol’un Peri adli filmi, 3 dalda ödül kazandı. Filmdeki performanslarıyla 4 çocuk oyuncu Jüri Özel ödülüne layık görüldü. Özay Fecht ise En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi. Kayseri seyircisinin yüksek ilgisine değinen Evrenol, “Ödülü beklemiyordum. Kayseri halkına teşekkür ederim. Genç arkadaşların ödül alması ayrı bir mutluluk oldu. 18 günlük çekimler boyunca gayet özverili çalıştılar ve hakettiler” dedi.

Engelini perde arkasında bıraktı

  • Ayhan Yarıcı
  • Ulusal Belgesel Jüri Özel Ödülüne, Ayhan Yarıcı’nın engelleri aşma hikayesine odaklanan Olmaz Dediler Oldu filmi layık görüldü. Festivallerin çalışma azmi kazandırdığını ifade eden yönetmen Sinan Bal, “Spastik engelli, dezavantajlı birinin hikayesini anlattık. Hayatlarının içine girdiğimizde çok farklı hayatları olduğunu görüyoruz. Ayhan Yarıcı 19 yıldır stand up gösterisi yapıyor. Kendi engelini perde arkasında bırakmış birisi. Sanat engel tanımadığını göstermiş oluyor” dedi.


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