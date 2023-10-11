İnternetten 'sakallı ejder' satışına 26 bin 390 lira ceza

Ana vatanı Avustralya kıtası olan, çöllerde, steplerde, bozkırlarda, kayalıklarda ve çok güneş alan açık ormanlarda yaşayan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen sakallı ejderler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkarılıyor. Sakallı ejderler çifti 6 bin lira ile 9 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Dünyanın en zehirli kertenkele türleri arasında gösterilen ‘Gila monster'in (canavar), Türkiye'de internet ortamında 11 bin 500 liraya kadar fiyatla satışa çıkarıldığı belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.

"Arkadaşımdan hediye geldi. Ben bakamıyorum. Bakamadığım için de üzülüyorum. En azından bakabilecek birileri olursa sevinirim. Teraryumları kırıldı normal akvaryumda yaşamak zorunda kaldılar. Üzülüyorum gerçekten. Fiyatta pazarlık yapılır. Aciliyeti var. Dişi-erkek adult (yetişkin) çift olarak satıyorum. Tamamen koleksiyonluk. Aşırı uysal. Zehir seviyesi çok düşüktür. Bakımı çok basit ve keyifli. Her ile kargo yaparım. Erkek genç, ömrü uzun."