Hayatİpekyolunun beş asırlık kervansarayı
KÜLTÜR SANAT

İpekyolu'nun beş asırlık kervansarayı

Hatay Belen'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan içerisinde cami ve hamamın da bulunduğu kervansarayı bölgeye yolu düşen turistlerin ziyaret etmesi öneriliyor. Belen Belediye Başkanı Vurucu: "Aslına uygun restore edilen kervansarayımız, tarihi İpekyolu üzerindeki en önemli eserlerden biridir" dedi.

Haber MerkeziAA
Hatay Belen'de ki Kervansaray ziyaretçilerini bekliyor.
AA
Hatay Belen'de ki Kervansaray ziyaretçilerini bekliyor.
Kervansaray
AA
Kervansaray
Hatay Belen
AA
Hatay Belen

Hatay'ın Belen ilçesinde, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından tarihi İpekyolu güzergahına inşa ettirilen, içerisinde cami ve hamamı da bulunan kervansaray ziyaretçilerini bekliyor.

Belen ilçesinde 1553 yılında yapılan Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı, mimari yapısı ve Akdeniz sahillerini gören manzarasıyla dikkati çekiyor.

Tarihi İpekyolu üzerine yaptırılan kervansaray, 2005 yılında asıl yapısı korunarak restore edildi.

İçerisindeki cami ve hamamı bugüne kadar kullanılan kervansaraya, geçiş yolu üzerinde olması ve Antakya-İskenderun Karayolu'na yakınlığıyla dolayısıyla kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor.

Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferi sırasında oğlu Şehzade Süleyman'a vasiyet ettiği kervansaray ziyaretçilerini bekliyor.

Yavuz Sultan Selim oğlu Şehzade Süleyman'a vasiyet ettiği kervansaray ziyaretçilerini bekliyor

Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, yaptığı açıklamada, ilçenin konumunun Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında keşfedildiğini belirtti.

Hükümdarın bu sırada oğlu Şehzade Süleyman'a vasiyet bıraktığını ifade eden Vurucu, "Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a sefere çıktığı sırada buradan geçerken stratejik önemini fark etmiş dönüş yolunda oğlu şehzade Süleyman'a buraya bir yerleşim yeri kurmasını vasiyet etmiştir. Akabinde civar illerden 65 aile buraya yerleştirilmiş ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından şehir ticaretini artırmak amacıyla kervansaray inşa ettirilmiştir. İpek yolunu kullanan tüccarlar, kervanlar burada konaklamıştır." bilgisini aktardı.

Kervansarayın konumu Mısır seferi sırasında keşfedildi

Vurucu, kervansarayın 2005 yılında restore edildiğini ve kullanımının belediyeye verildiğini aktararak, cami ve hamam dahil tüm bölümlerinin kullanıma açık olduğunu bildirdi.

Kanuni Sultan Selim Kervansaray'ında eskiden olduğu gibi bugün de canlılık olduğunu kaydeden Vurucu, "Aslına uygun restore edilen kervansarayımız, tarihi İpekyolu üzerindeki en önemli eserlerden biridir. Yolu düşen, yoldan geçen tüm vatandaşlarımızın görmeden geçmemelerini tavsiye ederim." dedi.

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