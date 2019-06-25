Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat İrşad ordusu kalpleri fethetti
AKTÜEL

İrşad ordusu kalpleri fethetti

Diyanet bünyesinde oluşturulan “İrşad ve Manevi Rehberlik Heyeti” sayesinde terörden temizlenen bölgelerde kardeşlik tohumları filizleniyor. Heyetin Afrin sorumlusu Muhammed Nakşibendi, “Buradaki insanlara Türkiye ve İslam’la ilgili yanlış bilgiler empoze edildi. Bizler büyük bir sabır ve kardeşlik ahlakı ile onların kalbini kazandık” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
İrşad ve Manevi Rehberlik Heyeti
İrşad ve Manevi Rehberlik Heyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde oluşturulan “İrşad ve Manevi Rehberlik Heyeti” Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde köy köy dolaşarak halkla bir araya geliyor.

CAMİLERDE KUR’AN HALKALARI OLUŞTU

Heyetin Afrin sorumlusu Muhammed Nakşibendi, Afrin, Cinderes, Bülbül, Şeyhül Hadid, Raco, Şerran, Mabetli, Rai, Çobanbey bölgelerinde birçok hizmet yaptıklarını söyledi. Türkiye Diyanet Vakfı’nın bölgedeki ağır hasar gören camileri restore ettiğini aktaran Nakşibendi, “Birçok camide Kur’an halkaları oluşturuldu. Dini bilgiler eğitimi verildi. Selefilik, radikalizm ve terör örgütü fikirlerine karşı mücadele edecek hocalar yetiştirildi. Ramazan’da alimlerle istişareler yapıldı. Halkı, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe davet ettik, ediyoruz. Bozuk fikirler karşısında özellikle bölücü terör fikirlerinin karşısında kalkan olarak mücadele ediyoruz” dedi.

200 HOCA, 30 ALİM İLE BİN ÇOCUĞA ULAŞILDI

Suriye İslam Meclisi Dışişleri Sorumlusu Eymen Şaban da şunları söyledi: “Diyanet ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. PKK/PYD terör örgütü bu bölgeyi işgal ettiğinde bütün camileri kapatmıştı. Bu camilere imamlar atandı. Zeytin Dalı bölgesinde Kur’an- eğitimi, irşad eğitimi, camilerde ders veriliyor. Yaklaşık 200 hoca, 30 alim ile bin çocuğa ulaşıldı. Artık hep birlikte camilerde ders alıyorlar. Terör örgütleri, bölge halkına bozuk fikirlerini empoze etmişti. Gençler hiçbir şey bilmiyordu. Şimdi “İyi ki geldiniz! Bize dinimizi öğretiyorsunuz” diyorlar. Bölgede kardeşlik tohumları filizleniyor”

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