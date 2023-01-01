İş dünyası gençlerle buluştu

Microsoft Türkiye CEO’su Levent Özbilgin, Vestel’in Uluslararası Satış Temsilcisi Tufan Tekin, DeltaPV’nin Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Meryem Yaman, Leoco’nun CEO’su Serkan Koçak, Atlasa’nın CEO’su Deniz Kahramaner ve Big Apple Company’nin Pazarlama Danışmanı Tayfun Özlok konuşmacı olarak katıldı. Birbirinden farklı alanlarda üst düzey görevlerde bulunan konuşmacılar, şirketleri hakkında bilgi verirken yurt içi ve yurt dışı fırsatlardan da bahsettiler.

Marmara İşletme Kulübü Uluslararası Projeler ekibinin “Farklı bak, farklı düşün” sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlik, öğrencilere iş hayatı konusunda ilham kaynağı olmayı ve çeşitli fırsatları gösterebilmeyi amaçlıyor. 6 Ocak’ta yapılan zirveye katılan öğrenciler çok verimli bir etkinlik olduğunu, konuşmacıların güzel hitabetleri ve ilham verici kariyer hikayeleriyle kendilerine başarı motivasyonu aşıladığını söyledi.