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Hayat
İş dünyası gençlerle buluştu
Marmara İşletme Kulübü’nün düzenlediği BussInspiration Zirvesi, yoğun bir katılımın ardından sona erdi. Albayrak Holding’in medya sponsoru, Microsoft, DeltaPV, Vestel ve Big Apple Company gibi dünya devi firmaların katkılarıyla organize edilen zirve, bu yıl Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde yapıldı.
11:49 . 18/01/2023 Çarşamba
Diğer
BussInspiration Zirvesi.

BussInspiration Zirvesi.

Microsoft Türkiye CEO’su Levent Özbilgin, Vestel’in Uluslararası Satış Temsilcisi Tufan Tekin, DeltaPV’nin Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Meryem Yaman, Leoco’nun CEO’su Serkan Koçak, Atlasa’nın CEO’su Deniz Kahramaner ve Big Apple Company’nin Pazarlama Danışmanı Tayfun Özlok konuşmacı olarak katıldı. Birbirinden farklı alanlarda üst düzey görevlerde bulunan konuşmacılar, şirketleri hakkında bilgi verirken yurt içi ve yurt dışı fırsatlardan da bahsettiler.

Microsoft Türkiye CEO’su Levent Özbilgin.

FARKLI BAK FARKLI DÜŞÜN

Marmara İşletme Kulübü Uluslararası Projeler ekibinin “Farklı bak, farklı düşün” sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlik, öğrencilere iş hayatı konusunda ilham kaynağı olmayı ve çeşitli fırsatları gösterebilmeyi amaçlıyor. 6 Ocak’ta yapılan zirveye katılan öğrenciler çok verimli bir etkinlik olduğunu, konuşmacıların güzel hitabetleri ve ilham verici kariyer hikayeleriyle kendilerine başarı motivasyonu aşıladığını söyledi.

Leoco’nun CEO’su Serkan Koçak.
Atlasa’nın CEO’su Deniz Kahramaner.
#Ekonomi
#İş Dünyası
#Microsoft Türkiye
34 dakika önce
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İş dünyası gençlerle buluştu
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