İş sanat ile yaz bir başka

Cuma İş Çıkışı ile başlayan İş Sanat’ın 22. sezonu, klasik, caz, pop ve rock müziğin yıldızları, Türk sanat ve halk müziğin usta isimlerinin yer aldığı konserler ve YouTube’a özel hazırlanan yayınlarla 170’i aşkın etkinlikte seyircisiyle buluştu. Sezonun en çok konuşulan etkinliklerinden “Cuma İş Çıkışı” açık hava konserlerinde Evrencan Gündüz ile 22. Sezonuna merhaba diyen İş Sanat; Sattas, Yeni Türkü, BaBa Zula, Mirkelam, Can Temiz, Ceza, Ceylan Ertem, Hey! Douglas, Melike Şahin ve Göksel gibi sanatçıları sahnesinde ağırladı. İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir’de gerçekleşen bu konserler yirmi bini aşkın seyirciyi bir araya getirdi.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ ERİŞİME AÇIK

İş Sanat’ın 22. sezonunda seyircili ve seyircisiz kaydedilen konserlerle birlikte, video dizileri, şiir ve hikâye dinletileri, klasikleşmiş tiyatro eserlerinin okuma provaları İş Sanat’ın YouTube kanalında yıl sonuna kadar erişime açık olacak. Konser ve edebiyat içeriklerinin yanı sıra Melikşah Altuntaş’ın hazırladığı kültür-sanat programı “Hayatımın Listesi”, seyircinin büyük beğenisini kazandı. Nükhet Duru, Serkan Keskin, Can Bonomo, Emin Alper ve Damla Sönmez gibi kültür sanat dünyasının sevilen isimlerinin başucu kitaplarını, favori şarkı ve filmlerini listeledikleri bu eğlenceli programın yeni bölümleri yaz aylarında devam edecek.

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YouTube için hazırlanan içeriklerin yanı sıra 2020 yılından bu yana ile 1 milyonu aşkın dinlenme sayısına ulaşan podcast serisi “Kahverengi Yol Panoları”, dinleyicisiyle YouTube kanalında ve podcast mecralarında bir araya gelmeye devam ediyor. Kahverengi Yol Panoları ile birlikte müzik yazarı Eray Aytimur’un İş Sanat için hazırlayıp sunduğu podcast “Caz Karavanı” da yine YouTube ve diğer podcast mecralarından dinlenebiliyor.

Programında çocuklar için de eğlenceli içeriklere yer veren İş Sanat, Kumbaracı50 oyuncularının yer aldığı Masamda Tiyatro Var ve Semaver Kumpanya’nın hazırladığı Çocukken Büyüdüm Ben video dizileri de sene boyunca erişime açık olacak.