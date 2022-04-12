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Hayat İş Sanattan çocuklara özel atölye
KÜLTÜR SANAT

İş Sanat’tan çocuklara özel atölye

İş Sanat, bahar ara tatilinde İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi, Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda çeşitli atölyeler düzenliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İş Sanat’tan çocuklara özel atölye
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İş Sanat, bahar ara tatilinde İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi, Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda çeşitli atölyeler düzenliyor. Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde düzenlenecek “Müze Hatıram Atölyesi”, “Madalya Atölyesi” ve “İşim Birikim” atölyelerine 5-6 yaş grubu çocuklar katılabilecek. İktisadi Bağımsızlık Müzesi ise “Müze Hatıram Atölyesi” ve “Dünyanın Parası Atölyesi” ile çocukları misafir edecek. İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu da “Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi”nde ise 11-16 Nisan’da çocuklara yönelik rehberli turlar yapacak. 12-16 Nisan’da gerçekleşecek atölyeler 1 saat sürecek.

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