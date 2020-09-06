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YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

İşbirlikçi markalar modayı belirleyecek

Moda düayenlerinin geleceğe dair öngördükleri en önemli noktalardan biri az tüketimin desteklenmesi ile beraber önem kazanan kapsül koleksiyonlar ile marka ve tasarımcılar arasındaki işbirliğinin olacağı yönünde.

Serap Cebeci Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Moda sektörünün ekolojiye verdiği zararların sorgulanmaya başlaması ile başlayan sıkıntılı süreci, pandeminin olumsuz etkileri ile birlikte daha da zorlu bir döneme girdi. Alışveriş alışkanlıklarının ve miktarının azalması ile sıkıntılar yaşayan bir çok moda markası bu dönemi aşmak için çözüm arayışlarına yöneldi. Tüketime ve modaya farklı bir bakış açısı getiren bu sürecin belkide en güzel yanı bir çok tasarımcının yavaşlaması, marka değerlerini yeniden değerlendirmesi ve yaratıcı çözümlerle yanıtlar araması oldu. Moda işbirlikleri, markaların yaratıcı çözümler üretmesi ve tüketicileriyle farklı bir bağ kurarak yeni heyecanlar oluşturması için her zaman bir araç olsa da, sektörün içinden geçtiği zor süreçte bu ortaklıklar artık çok daha anlamlı. Özellikle benzer temel değerleri paylaşan tarafların yaptığı ortaklıklar güçlü ve geri dönüşü yüksek bir sinerji yaratıyor. Yeni işbirlikleri aynı zamanda iyimserlik üzerine inşa edilmiş ve sürdürülebilirliğe dayanmaktadır ve sektöre yepyeni bir bakış açısı sunmaktadır.

KAPSÜL KOLEKSİYONLAR

Aylardır moda dünyasında tanık olduğumuz radikal değişiklikler ve dijitalleşmenin yanı sıra, moda duayenlerinin geleceğe dair öngördükleri en önemli noktalardan biri de az tüketimin desteklenmesi ile beraber önem kazanan kapsül koleksiyonlar ile marka ve tasarımcılar arasındaki işbirliğinin olacağı yönündeydi. Son aylarda yapılan heyecan verici bu işbirlikler ve az ama hikayesi olan kapsül koleksiyonlar tahminlerin doğruluğunu ortaya koymuş oldu. İşbirlikleriyle sezona biraz heyecan katmaya çalışan moda markalarından, radarınızda olması gereken, gerçekten baş döndürücü moda işbirliklerinin bir envanterini tuttuk.

SEKTÖRÜN YENİ HEYECANI TASARIMCI KAPSÜLLERİ

-Kreatif olarak oldukça benzer bir tasarım ruhuna sahip olan Jil Sander’in minimalist tasarımları, Uniqlo bünyesinde hayata geçirdiği J+ markası ile Ekim ayında yeniden raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Zamansız, yalın ve modern parçalardan oluşan bu koleksiyon daha önce gösterdiği başarısını tekrarlayacak güçte gibi duruyor.

-H&M; bulunduğu çevreden, sanattan ve kadın sanatçılardan ilham alan Beyrut Merkezli Sandra Mansour ile yeni ve heyecan verici bir ortaklığa imza attı. Tasarımcı ayçiçeklerinin günden geceye güneşi takip etme tarzına olan hayranlığından kaynaklanan H&M “Fleur du Soleil” adını verdi. Mansour’un Kapsül koleksiyonu el yapımı kumaşların, çiçek ve ayçiçek motiflerinin yer aldığı; naif, estetik, kadınlığı kutlayarak kadınları güçlendirmeyi hedefleyen parçalar içeriyor.

-Bir başka iddialı işbirliği ise Gap ve Yeezy markasının yaratıcısı rapçi Kanye West’den geldi.”Yeezy Gap” adı altında çıkacak yeni line için 10 yıllık bir anlaşmaya imza atıldı. 2021’in ilk yarısında internette ve mağazalarda satışa sunulması planlanan yeni Line’nın erişilebilir fiyatlarda, kadınlar, erkekler ve çocuklar için modern tasarımlar planlanıyor.

AYAKTA KALMAK İÇİN ÜRETMEK LAZIM

  • Modanın yeni dünyasına adapte olmaya çalışan markalar ayakta kalabilmek için çözüm üretmek zorunda. Sektörün adeta dijital bir devrim yaşadığı şu günlerde online kanalları en iyi şekilde kullanabilen, doğru platformlarda doğru iş ortaklıkları kurabilen, doğaya saygılı üretim ağı kurabilen markalar şüphesiz bu dönemi kazanarak atlatabilecekler. Güçlerin birleştirilerek yeni hikayeler yazmanın tam zamanı...

MODANIN ÖNE ÇIKARDIĞI MARKALAR

Louis Vuitton’un Apple Airpods kulaklıkları için özel olarak tasarladığı “LV” logolu aksesuarları yılın en ilginç ve yaratıcı işbirliği. Apple AirPods kulaklığınızın gövdesine takacağınız altın kulaklık aksesuarının fiyatı şimdilik 350$ olarak biliniyor. Aynı anda küpe ve kulaklık kullanmakta sıkıntı yaşayanlar için ilginç ve şık bir çözüm. Ünlü dondurma markası Magnum’un son yılların dünya çapında isim yapmış Türk giyim markası Les Benjamins ile ne işi olur diye düşünebilirsiniz. Les Benjamins markasının kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın’ın çocukluk günlerinin ve o dönemde küçük şeylerden aldığı hazzın ilham olduğu koleksiyon, 10 parçadan oluşuyor. Koleksiyon markanın İmzası olan halı deseni, çift taraflı giyilebilir bomber ceket, kadın ve erkek tişörtleri, hem eşofman hem şort olarak kullanılabilen alt giyim parçaları ve elbise gibi zamansız parçalardan oluşuyor.

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