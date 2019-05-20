İşgale sessiz kalmadılar

İsrailli bir grup insan hakları savunucusu, Filistin’in işgal altında olduğu bir süreçte Eurovision Şarkı Yarışması’nın İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenmesini protesto etti.

Yarışma finalinin düzenlendiği bölgede toplanan göstericiler, İsrail’in Filistin’de işlediği suçları gösteren fotoğraflar taşıdı ve işgale tepki gösterdi. Protestocular, sık sık “İşgale son ver”, “Artık işgal istemiyoruz”, “İsrail bir apartheid devlettir” sloganları attı.

Filistin'e özgürlük pankartları taşıdılar

GERÇEKLERİ GİZLEME ÇABASI

Şahaf Veisbeyn adlı İsrailli insan hakları savunucusu, bu tür adımların, İsrail’in Filistin toprakları üzerindeki işgalini örtemeyeceğini belirterek, “İsrail apartheid bir devlettir ve ‘şarkılarla gerçekleri gizleyemezsiniz’ demek için buradayız” ifadesini kullandı.

Bir başka İsrailli aktivist Ömer Samir ise Tel Aviv yönetiminin bu tür organizasyonları kullanarak, İsrail’i Avrupa’daki demokratik bir ülke gibi göstermeye çalıştığını ifade etti.

İzlanda ekibinden Filistin çıkışı

Yarışmada İzlanda’yı temsil eden Hatari grubu, puanlar dağıtılırken Filistin bayrağı açarak İsrail işgaline tepki gösterdi. Oylama devam ederken sahne alan dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna’nın dansçısının arkasında da Filistin bayrağı görüldü.