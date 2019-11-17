İşgali Amerika’ya anlatıyorlar

ABD’de Filistin Müzesi açıldı. Washington DC’de açılan müze, Filistin’in direnişini, tarihini ve kültürel değerlerini anlatıyor. Geçen yıl Connecticut’ta kurulan Filistin Müzesi ABD’deki ilk Filistin müzesi olmuştu. Bu yeni müze ise Beyaz Saray’a yürüme mesafesinde Filistin’e ayrılan bir alanın varlığını temsil etmesi açısından çok şey ifade ediyor.

Washington’daki Filistin Müzesi

GEZİCİ SERGİYDİ, MÜZE OLDU

Amerika’da yaşayan Filistinli sanatçıların eserlerinin sergilendiği müze, açıldığı haziran ayından bu yana önemli etkinliklerin merkezi haline geldi. Müzeyi oluşturan grubun hedefi Filistinlilerin topraklarından koparılışının ve parçalanan hayatlarının hikayesinin sanatsal boyutunu ortaya koymak. Müzenin kurucusu Bshara Nassar, 2011’de Batı Şeria’dan Amerika’ya geldiğinde Filistinlilerin hikayelerini, tarihlerini ve kültürlerini paylaşabilecekleri bir yer bulamamış. Ulusal Afrika Amerikan Tarihi ve Kültürü Müzesi’ni örnek almış ve yola çıkmış. 2015 yılında New York, Washington ve California dahil olmak üzere ABD’de 50 bölgeye giden gezici Nakba Müze Projesi’ni başlatmış. Gezici sergi 2018 yılına kadar devam etmiş. Ardından, bir hayırsever, Filistin temalı kalıcı müzeye ev sahipliği yapmak için şu an müze olarak kullandıkları yapıyı bağışlamış.

BÜYÜK GÖÇE ODAKLANIYOR

Washington’daki Filistin Müzesi

Müze iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Filistin’den gelen tarihi ve kültürel eserleri vurgulayan kalıcı bir sergi yer alıyor. Diğer bölümde ise Filistinli sanatçıların çalışmaları sergileniyor. Müzede ayrıca “Nakba ve Diaspora” başlıklıkları altında “Nakba” olarak da bilinen 1948 göçüne odaklanılıyor.

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İsrail yandaşlığı işimizi zorlaştırıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail yanlısı tutumunun işlerini zorlaştırdığını yine de umutlu olduklarını söyleyen Nassar, “Mevcut yönetim, ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşımayı, Filistinli mülteciler için BM’nin yardımı kesmesini ve fiili bir elçilik olarak hizmet eden FKÖ’nün ofisini kapatmayı içeren İsrail yanlısı politikalar izliyor. Yine de ümitliyiz. Müzeye hem Filistinli hem de Filistinli olmayan ziyaretçiler geliyor ve derdimizi anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.