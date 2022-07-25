Hayat İshak Paşada Nuh sergisi
KÜLTÜR SANAT

İshak Paşa’da “Nuh” sergisi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı’nda ünlü ressam İsmail Acar’ın ‘Nuh’ isimli sergisi açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İshak Paşa’da “Nuh” sergisi
‘Nuh’ sergisi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı’nda ünlü ressam İsmail Acar’ın ‘Nuh’ isimli sergisi açıldı. Toplam 40 eserin bulunduğu sergide Acar’ın Ağrı Dağı’na atfen yaptığı ‘Nuh’ isimli dijital art çalışması büyük ilgi gördü. Sergide görme engelliler için Braille alfabesi kullanılarak hazırlanan resimler de özel deneyim alanında sunuldu. İsmail Acar’ın dünyada ilk kez uygulanan bir teknikle hazırladığı, yaradılış, aşk, güç, korku ve kıyamet temalarını işleyen eserleri, görme engelli vatandaşların da sergiyi gezebilmelerine imkan sağlıyor. 2300 rakımlı Meşar Köyü’ndeki çocuklarla atölye çalışması yapan İsmail Acar ve Hikmet Eraslan, hayallerindeki ‘Nuh’un Gemisi’ni çizmelerini istediler.

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