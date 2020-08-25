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Islak hamburger tarifi: Islak hamburger evde nasıl yapılır?

Islak hamburger tarifi: Islak hamburger evde nasıl yapılır?

Evinizde hamburger yapmak çok kolay. Yumuşacık kıvamıyla, lezzetli sosuyla ıslak hamburger tarifini sizler için derledik. İsterseniz çocuğunuza isterseniz kendinize yapabileceğiniz ıslak hamburgere bayılacaksınız. Peki ıslak hamburger evde nasıl yapılır? İşte ıslak hamburger tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Islak hamburger
Islak hamburger

Evinizde sizi yormadan yapabileceğiniz ve tadına hayran kalacağınız yemek tariflerinden ıslak hamburger tarifini sizler için hazırladık.

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Malzemeler

4 hamburger ekmeği

Köftesi için:

350 g kıyma

1 yumurta

4~5 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı galeta unu

Sosu için

5 domates

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Yapılışı:

Köfte için gereken malzemeleri alın ve yoğurun. Parçalar halinde koparıp hamburger köftesi şeklini verin. Sosu için zeytinyağı hariç tüm malzemeyi püre haline getirin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Domatesli sosu da ilave edip kaynatın. Hamburger ekmelerini ikiye bölün ve domates sosuna batırıp çıkarın. Islanan ekmelerin arasına köfteleri koyun. Köftelerin piştiği tavayı iyice ıslatıp yaplı kağıt koyun. Hamburgerleri ıslak fırın kağıdının üzerine koyup tavanın kapağı kapalı olarak ekmekler iyice yumuşayana kadar birkaç dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun...

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