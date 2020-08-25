Islak hamburger tarifi: Islak hamburger evde nasıl yapılır?

Evinizde sizi yormadan yapabileceğiniz ve tadına hayran kalacağınız yemek tariflerinden ıslak hamburger tarifini sizler için hazırladık.
Malzemeler
4 hamburger ekmeği
Köftesi için:
350 g kıyma
1 yumurta
4~5 dal maydanoz
Tuz
Karabiber
2 yemek kaşığı galeta unu
Sosu için
5 domates
3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı ketçap
1 yemek kaşığı salça
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
Yapılışı:
Köfte için gereken malzemeleri alın ve yoğurun. Parçalar halinde koparıp hamburger köftesi şeklini verin. Sosu için zeytinyağı hariç tüm malzemeyi püre haline getirin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Domatesli sosu da ilave edip kaynatın. Hamburger ekmelerini ikiye bölün ve domates sosuna batırıp çıkarın. Islanan ekmelerin arasına köfteleri koyun. Köftelerin piştiği tavayı iyice ıslatıp yaplı kağıt koyun. Hamburgerleri ıslak fırın kağıdının üzerine koyup tavanın kapağı kapalı olarak ekmekler iyice yumuşayana kadar birkaç dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
Afiyet olsun...