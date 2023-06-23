İslam âlimi Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi vefatının birinci yıldönümünde rahmetle anılıyor

İsmailağa cemaatinin kurucusu büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi vefatının birinci yılında rahmetle anılıyor.

Geçtiğimiz yıl böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Mahmut Efendi, kendisini İslam’a adamış büyük bir din alimiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin manevi rehberlerindendi

Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda siyasi isim ve lider başsağlığı mesajı yayınladı.

Erdoğan, mesajında "Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Tarihin en kalabalık cenazesi

Geçtiğimiz sene 24 Haziran günü, Hocaefendi'nin cenaze namazı için Türkiye'nin dört bir yanından binlerce insan Fatih'e akın etti, camiye çıkan yollar ve sokaklar dahi dolup taştı, vatandaşlar, seccadelerini sokaklara serdi.









Mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi’nin yanına defnedildi

Örnek yaşayışı ve yetiştirdiği on binlerce Kur’an talebeleri ile ömrünü İslam’a hizmete adayan ve 93 yaşında Hakk’a yürüyen Mahmut Efendi hazretleri, Fatih Camii’nde kılınan cuma namazının ardından mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi’nin yanına Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katıldığı cenaze törenini Mahmut Efendi’nin birçok muhibbanı da saf tuttu.













Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi kimdir?

Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi, 1929 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders görerek 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşındayken evlendi.

1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Mahmut Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.

2010 senesinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine İslam'a Üstün Hizmet Ödülü verildi.





Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin eserleri neler?

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yazdığı ve onun hakkında yazılan eserler:

- Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir)(Açıklamalı Kur'an tefsiri)

- Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)

- Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)

- Umre Sohbetleri





- Fatiha Tefsiri- Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri

- Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı

- Efendi Babam Buyurdu ki

- Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi





- Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi- Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri

- İrşadül Müridin

- Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar

- Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011





- Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

- Tembihat

- Mektubatı Mahmudiyye







