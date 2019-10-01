Hayat İslam medeniyeti Endülüste saklı
KÜLTÜR SANAT

İslâm medeniyeti Endülüs’te saklı

Tarihi roman yazarı Nurettin Taşkesen’in “Endülüs Fatihleri – Tarık bin Ziyad” eseri çıktı. “Fuat Sezgin’in dediği gibi Avrupa kendi medeniyet temellerini Müslümanlar üzerinden attı. Aradaki sekiz asır yok sayılıyor” diyen Taşkesen, “İslâm kültür ve medeniyetinin ortaya çıkarılması, Endülüs tarihinin bilinmesiyle mümkün olacaktır” diyor.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Nurettin Taşkesen
Nurettin Taşkesen

İslâm medeniyetinin en önemli duraklarından Endülüs’ün hikayesi, Nurettin Taşkesen tarafından “Endülüs Fatihleri - Tarık bin Ziyad” adıyla romanlaştırıldı. Mihrabad Yayınları arasından çıkan tarihi roman üç ciltlik bir çalışmanın ilk adımı. İlk olarak Erzurum cephesinde Ruslara esir düşen dedesinin hatıralarını romanlaştıran Taşkesen, Kudüs kitaplarının ardından tarihi roman macerasına Endülüs ile devam ediyor. Taşkesen ile roman serüvenini ve Endülüs’ü konuştuk.

MEHMED NİYAZİ IŞIK TUTTU

Son yıllarda tekrar okur bulan belge romanların kıymeti hakkında ne söylemek istersiniz?

Gençler tarih okumayı, ders kitabı okumak gibi görüp sıkıcı buluyor. Tarihi olayların akılda kalıcı olması için ve daha rahat okunabilmesi için belge romanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda örnek aldığım kişi Mehmed Niyazi hocamızdır. Tarihimizde o kadar çok kahramanımız var ki, yapay isimler üretmeye hiç gerek yok, derdi. Onun Yemen, Çanakkale, Plevne romanları herkese olduğu gibi bana da ışık tutmuştur.

Niçin Kudüs sonrası Endülüs’ü tercih ettiniz?

Kudüs’ü, Endülüs’ü yazacağımı söylediğimde çevremden şöyle tepkiler aldım: Genelde zaferler, fetihler yazarlarımız tarafından tercih edilir ancak yenilgileri, işgalleri yazmak çok zordur. Bunun bilinciyle İslâm’ın bu çok önemli medeniyetini yazmaya çalıştım. 711 yılında başlayıp sekiz asır süren bölüm söz konusu. Endülüs fatihleri arasında sahabeler var. Tarihimizin önemli bölümünün göz ardı edildiğini düşünüyorum.

Endülüs’teki 8 asrı nasıl özetleyebiliriz?

Evangelistlerin doğuşu, Katoliklerin baskısı, Yahudi nüfusun değişimi arasında Müslümanlar da bulunuyor şehirde. Roger Garaudy’nin dediği gibi Müslümanlar geldiklerinde kurtarıcı olarak karşılanıyorlar ve nerdeyse savaşmadan şehre giriyorlar. Musa bin Nusayir ve Tarık bin Ziyad koca İber Yarımadasını 3 sene içinde alıyor. Devam eden yıllar içinde de İslâm’ın İspanya’da benimsendiğini görüyoruz. Katoliklerin yeniden fetih düşüncesiyle Kuzey’den Güney’e Müslümanları atmaları sekiz yüz sene sürüyor.

Endülüs’teki ilim adamlarının etkisi nedir?

Avrupa kendi temellerini Yunan medeniyetine dayandırıyor bugün ama aradaki sekiz asrı yok sayıyor. Avrupa, Yunan medeniyetini Arapça üzerinden öğrendi. Avrupa kendi medeniyet temellerini Müslümanlar üzerinden attı diyor Fuat Sezgin hocamız. İlim ve fen alanındaki gelişimlerin ortaya çıkarılması, Müslümanların ilerde olduğu dönemler hakkında bilgimizi arttıracaktır. Fuat Sezgin’i keşfettikçe Endülüs’ü de keşfedeceğiz. Avrupa saraylarındaki kütüphanelerde 80 kitap varken Endülüs’te 400 bin kitap olduğunu tarih ortaya koyuyor. Sadece insanlar değil kitapları da yargılıyorlar. Avrupa Ermeni meselesini öne sürebilirken biz bu zulümleri anlatamadığımız için farklı algılar oluşuyor. Tabi Katolikler bu kitapları meydanlarda yakıyor... İslâm kültür ve medeniyetinin ortaya çıkarılması, Endülüs tarihinin bilinmesiyle mümkün olacaktır.

Dünyada ilk defa aydınlatılmış sokaklar, Kurtuba’dadır. Elbise, müzik, mutfak, temizlik, şiir kültürünün temeli Endülüs’tür.

Son bölüm Gırnata

  • Endülüs Fatihleri
  • Endülüs Fatihleri’nin devamı gelecek mi? Endülüs çok geniş bir alanı kapsıyor. Konuyu üçe ayırdım. Bu kitapta ilk 100 yıl bulunuyor. İkinci bölümde ise Avrupa Rönesansı’nın temeli sayılan İslâm medeniyetini anlatmak istiyorum. Son bölümde de Gırnata ve El Hamra’yı ele almaya çalışacağım.

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