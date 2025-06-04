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İspanya'da sanatçılar İsrail’i protesto etti

İspanya'da sanatçılar İsrail’i protesto etti

04:004/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İspanya’nın Barselona kentinde 12-14 Haziran’da düzenlenen Sonar Müzik Festivali’nde 28 sanatçı, İsrail’i protesto ederek festivale katılmayacaklarını duyurdu. Sanatçılar, Sonar festivalinin organizatörlerinden birinin, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim yerleri inşa etmesiyle bağlantılı yatırım fonlarından KKR şirketi olması dolayısıyla etkinlikten çıkma kararı aldıklarını açıkladı. Filistin’le dayanışma için müzik festivali programından kendilerini çıkaran sanatçılar arasında Abadir, Akyute&Alice Sparkly Kat, Ancient Pleasure, Animistic Beliefs&Jeisson Drenth, Dj Paca, Dj Sosa RD ve Tiyumii gibi isimler var.


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