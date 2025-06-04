Afife’ye Devlet Tiyatroları damga vurdu

Bu yıl 27. kez verilecek Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin adayları belli oldu. Devlet Tiyatroları (DT) oyunlarının damga vurduğu listede, Ankara ve İstanbul DT oyunu “Medea Material” ve İstanbul Devlet Tiyatroları oyunu “Kapıların Dışında” toplam 13 adaylıkla yer alıyor. “Medea Material”, Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi), Yılın En Başarılı Işık Tasarımı, Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı, Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı, Yılın En Başarılı Kadın oyuncusu, Yılın En Başarılı Yönetmeni, Yılın En Başarılı Oyunu dallarında aday gösterildi. İstanbul Devlet Tiyatroları oyunu olan “Kapıların Dışında” ise şu altı dalda ödüle aday gösterildi: “Yılın En Başarılı Yönetmeni”, “Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı”, “Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı”, “Yılın En Başarılı Sahne Müziği”, “Yılın En Başarılı Işık Tasarımı”, “Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi)”