Afife’ye Devlet Tiyatroları damga vurdu

Bu yıl 27. kez verilecek Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin adayları belli oldu. Devlet Tiyatroları (DT) oyunlarının damga vurduğu listede, Ankara ve İstanbul DT oyunu “Medea Material” ve İstanbul Devlet Tiyatroları oyunu “Kapıların Dışında” toplam 13 adaylıkla yer alıyor. “Medea Material”, Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi), Yılın En Başarılı Işık Tasarımı, Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı, Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı, Yılın En Başarılı Kadın oyuncusu, Yılın En Başarılı Yönetmeni, Yılın En Başarılı Oyunu dallarında aday gösterildi. İstanbul Devlet Tiyatroları oyunu olan “Kapıların Dışında” ise şu altı dalda ödüle aday gösterildi: “Yılın En Başarılı Yönetmeni”, “Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı”, “Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı”, “Yılın En Başarılı Sahne Müziği”, “Yılın En Başarılı Işık Tasarımı”, “Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi)”
FİLİSTİNLİ KADINLARIN ACILARI DA İŞLENİYOR
Geçtiğimiz kasım ayında prömiyerini yapan ve yönetmenliği Ayşe Emel Mesci’nin yaptığı “Medea Material”, Medea karakteri üzerinden dünya üzerinde acı ve işkence altında olan kadın ve çocukların sesi oluyor. Filistinli bir kadının da anlatıldığı temsil, işgal ve savaşların çocuk ve kadınlardaki yıkıcı etkisini izleyiciye aktarıyor. Prömiyer öncesi Yeni Şafak’a konuşan Mesci, eseri beş yıl başucunda tuttuğunu söyleyerek; “Bir kadın olarak Medea’yla eş bir yaşam sürdüm, yürüdüğü yolda yürüdüm” demişti.