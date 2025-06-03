İstanbul Festivali’nde “Yıldızlar Geçidi”

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen, 2022 yılından bu yana zengin içeriğiyle dünya standartlarında bir yaşam festivali deneyimi sunan İstanbul Festivali, 1-17 Ağustos'ta, Festival Park Yenikapı’da yüz binlerce ziyaretçiyle buluşacak. Festivalde bu sene DJ Diesel (Shaquille O’Neal) ve Jennifer Lopez gibi dünya yıldızlarının yanı sıra Türkiye’den onlarca sanatçı da sahne alacak. Dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanan festival, 17 gün sürecek.

Jennifer Lopez 5 Ağustos’ta İstanbul'da

Açılış günü 1 Ağustos’ta sadece basketbol sahalarında değil, elektronik müzik sahnesinde de devleşen ve DJ Diesel ismiyle tanınan ünlü basketbolcu Shaquille O’Neal, festivalin en unutulmaz gecelerinden birini yaşatacak. Ardından 2 Ağustos’ta sırasıyla Aleyna Tilki ve Edis, 3 Ağustos’ta Emre Fel ve Melike Şahin konserleri düzenlenecek. Dünya yıldızlarından Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul Festivali kapsamında muhteşem bir performans sunacak. Devamında 6 Ağustos’ta Dedublüman ve Emir Can İğrek, 7 Ağustos’ta Adamlar ve maNga, 8 Ağustos’ta Dolu Kadehi Ters Tut ve Duman, 10 Ağustos’ta Buray ve Gülşen sahne alacak. Tarihler 12 Ağustos’u gösterdiğinde, MÜYORBİR 25. Kuruluş Yıl Dönümü adına Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru, ardı ardına sahne alarak “Rüya Gibi Bir Gece” yaşatacak. İstanbul Festivali, 14 Ağustos’ta Simge Sağın ve Mabel Matiz, 15 Ağustos’ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos’ta da Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleriyle devam edecek.

Hedef bir milyon ziyaretçi

Festivalin organizatörü olan Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi’nin CEO’su Özlem Adıgüzel, geçen 3 yılda milyonlarca insana ulaşarak keyifli anlar yaşattıklarının altını çizerek bu sene de festivalin global katılımcı ağını daha da genişletmek, ziyaretçilere sunulan deneyim alanlarını artırmak ve festival atmosferini daha interaktif bir hale getirmek için yoğun bir programda çalıştıklarını ifade etti. Geçen sene 845 binden fazla ziyaretçiye kapılarını açan İstanbul Festivali, bu yıl da 120 bin metrekarelik devasa bir alanda her gün saat 16.00’dan itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak.







