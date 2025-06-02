Yapay zekânın ilk belgeseli Sakıp Sabancı Müzesi’nde prömiyer yapacak

Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) yaz etkinliklerinden Müzede Suare, 17–22 Haziran'da sinemaseverlerle yeniden buluşacak. Sabancı Vakfı’nın katkıları ve Başka Sinema işbirliğiyle düzenlenen açık hava film gösterimleri, Boğaz manzaralı Fıstıklı Teras’ta yaz akşamlarına sinema keyfi katacak. Bu yıl “Başka Biçimler, Tanıdık Hâller” temasıyla hazırlanan seçki, sinemanın farklı anlatım biçimlerini tanıdık duygularla buluşturarak izleyiciyle güçlü bağlar kurmayı hedefliyor. Sabancı Vakfı’nın Kısa Film Yarışması’nda ödül alan ve toplumsal konulara odaklanan kısa filmlerle başlayacak program, Müzede Suare seçkisiyle devam edecek.

Yapay zekânın ilk uzun metraj belgeseli gösterilecek

Müzede Suare, 17 Haziran'da yapay zekâyla üretilmiş ilk uzun metraj belgesel olan Gerçek Ötesi (Post Truth)’un ekip katılımlı dünya prömiyeriyle perdelerini açacak. Alkan Avcıoğlu’nun yönettiği film, izleyiciyi bilgi çağının çarpıtılmış gerçekliğiyle yüzleştirecek. 18 Haziran'da ünlü pop yıldızı Robbie Williams’ın hayatını anlatan Better Man, Türkiye’de ilk kez Müzede Suare kapsamında gösterilecek. Michael Gracey’nin yönettiği film, Williams’ın çocukluğundan Take That yıllarına ve solo kariyerine uzanan yolculuğunu müzik eşliğinde anlatıyor.

Vizyon öncesi SSM'de

19 Haziran Perşembe, Doğuş Algün’ün yönettiği Ölü Mevsim izleyiciyle buluşacak. Funda Eryiğit ve Ece Yaşar’ın başrollerini paylaştığı film, kişisel bir kaybın ardından muhafazakâr bir mahallede sıkışıp kalan iki kız kardeşin hayatına odaklanıyor. Gösterim, film ekibinin katılımıyla gerçekleşecek. 20 Haziran Cuma, sinema tarihinin en ikonik isimlerinden Charlie Chaplin imzalı Altına Hücum (The Gold Rush), 100. yıl vizyonu öncesi gösterimiyle izleyiciyle buluşacak. Sessiz sinemanın en güçlü örneklerinden biri kabul edilen bu klasik, sinemaseverlere nostaljik bir gece yaşatacak. 21 Haziran Cumartesi, Oscar Wilde’ın kült eseri Ciddi Olmanın Önemi (The Importance of Being Earnest), National Theatre Live yapımıyla Türkiye’de ilk kez gösterilecek. Max Webster’ın sahneye taşıdığı yapım, iki centilmenin yalanlar üzerine kurulu ilişkileri üzerinden toplumsal rolleri zekice sorguluyor.

Boğaz manzarasıyla film keyfi

Müzede Suare 22 Haziran Pazar günü, 2073 filmiyle sona erecek. Asif Kapadia’nın yönettiği film, belgesel görüntüler ile kurgusal sahneleri bir araya getirerek iklim krizi, gözetim teknolojileri ve küresel eşitsizlikler gibi çağımızın önemli meselelerini ele alıyor. Film, geleceğe dair bir uyarı niteliği taşırken izleyiciyi günümüzü sorgulamaya davet ediyor. Altı gece boyunca farklı anlatılarla izleyiciyi boğaz havasında bir araya getirecek Müzede Suare 2025’in biletleri SSM’in web sitesi ve Biletinial platformundan satın alınabilir.







