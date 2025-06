Yapay zekânın ilk belgeseli Sakıp Sabancı Müzesi’nde prömiyer yapacak

Müzede Suare, 17 Haziran'da yapay zekâyla üretilmiş ilk uzun metraj belgesel olan Gerçek Ötesi (Post Truth)’un ekip katılımlı dünya prömiyeriyle perdelerini açacak. Alkan Avcıoğlu’nun yönettiği film, izleyiciyi bilgi çağının çarpıtılmış gerçekliğiyle yüzleştirecek. 18 Haziran'da ünlü pop yıldızı Robbie Williams’ın hayatını anlatan Better Man, Türkiye’de ilk kez Müzede Suare kapsamında gösterilecek. Michael Gracey’nin yönettiği film, Williams’ın çocukluğundan Take That yıllarına ve solo kariyerine uzanan yolculuğunu müzik eşliğinde anlatıyor.

19 Haziran Perşembe, Doğuş Algün’ün yönettiği Ölü Mevsim izleyiciyle buluşacak. Funda Eryiğit ve Ece Yaşar’ın başrollerini paylaştığı film, kişisel bir kaybın ardından muhafazakâr bir mahallede sıkışıp kalan iki kız kardeşin hayatına odaklanıyor. Gösterim, film ekibinin katılımıyla gerçekleşecek. 20 Haziran Cuma, sinema tarihinin en ikonik isimlerinden Charlie Chaplin imzalı Altına Hücum (The Gold Rush), 100. yıl vizyonu öncesi gösterimiyle izleyiciyle buluşacak. Sessiz sinemanın en güçlü örneklerinden biri kabul edilen bu klasik, sinemaseverlere nostaljik bir gece yaşatacak. 21 Haziran Cumartesi, Oscar Wilde’ın kült eseri Ciddi Olmanın Önemi (The Importance of Being Earnest), National Theatre Live yapımıyla Türkiye’de ilk kez gösterilecek. Max Webster’ın sahneye taşıdığı yapım, iki centilmenin yalanlar üzerine kurulu ilişkileri üzerinden toplumsal rolleri zekice sorguluyor.