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Fazıl Say Enka Açıkhava Sahnesi’nde

Fazıl Say Enka Açıkhava Sahnesi’nde

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
11:582/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fazıl Say 3 Temmuz'da ENKA Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek.
Fazıl Say 3 Temmuz'da ENKA Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek.

ENKA Sanat, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ı müzik yolculuğunda geride bıraktığı 50 yılı taçlandıran “Piyano Başında 50 Yıl” konseriyle 03 Temmuz 21.15’te ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda konuk edecek.

ENKA Sanat, daimi sanatçısı Fazıl Say’ın, 1975 yılında ilk piyano dersinden günümüze yarım asırlık hikâyesini gözler önüne serecek “Piyano Başında 50 Yıl” başlıklı konserini sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatçının deyimiyle, ‘bu 50 yılın hikâyesini bilen Türk halkıyla Türk halkını temsil eden Fazıl Say arasında bir selamlaşma’ niteliği taşıyan konserde, yeni eserlerinin yanı sıra büyük beğeni toplayan solo piyano bestelerinden de oluşan özel bir repertuvar sunulacak. Yarım asırlık müzikal birikimin izlerini taşıyan bu özel gecede, sanatçı, yalnızca müzikal üretimini değil, aynı zamanda sanatıyla kurduğu kişisel bağları da dinleyiciyle paylaşacak. Program boyunca seslendireceği eserler hakkında bilgi verecek olan sanatçı, böylece izleyicileri eserlerin arka planına ve yaratım sürecine tanıklık etmeye davet edecek. “Piyano Başında 50 Yıl” konseri, 03 Temmuz Perşembe akşamı 21.15’te ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek.



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