Fazıl Say Enka Açıkhava Sahnesi’nde

ENKA Sanat, daimi sanatçısı Fazıl Say’ın, 1975 yılında ilk piyano dersinden günümüze yarım asırlık hikâyesini gözler önüne serecek “Piyano Başında 50 Yıl” başlıklı konserini sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatçının deyimiyle, ‘bu 50 yılın hikâyesini bilen Türk halkıyla Türk halkını temsil eden Fazıl Say arasında bir selamlaşma’ niteliği taşıyan konserde, yeni eserlerinin yanı sıra büyük beğeni toplayan solo piyano bestelerinden de oluşan özel bir repertuvar sunulacak. Yarım asırlık müzikal birikimin izlerini taşıyan bu özel gecede, sanatçı, yalnızca müzikal üretimini değil, aynı zamanda sanatıyla kurduğu kişisel bağları da dinleyiciyle paylaşacak. Program boyunca seslendireceği eserler hakkında bilgi verecek olan sanatçı, böylece izleyicileri eserlerin arka planına ve yaratım sürecine tanıklık etmeye davet edecek. “Piyano Başında 50 Yıl” konseri, 03 Temmuz Perşembe akşamı 21.15’te ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek.