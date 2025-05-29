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Fatih’in dehası adım adım AKM’de: 'İstanbul Fetih ve Mekân' sergisi büyüleyici atmosferiyle sanatseverleri tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor

Fatih’in dehası adım adım AKM’de: 'İstanbul Fetih ve Mekân' sergisi büyüleyici atmosferiyle sanatseverleri tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor

13:2129/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihî bir dönüm noktası olan fethi sanatın diliyle yeniden yorumlayan serginin açılışını yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihî bir dönüm noktası olan fethi sanatın diliyle yeniden yorumlayan serginin açılışını yaptı.

Fatih Sultan Mehmet’in dehasını, fethin stratejisini ve hoşgörü anlayışını sanatla anlatan “İstanbul, Fetih ve Mekân” sergisi AKM İstanbul’da sanatseverlerle buluştu.

İstanbul’un fethinin 572’nci yıl dönümüne özel olarak hazırlanan sergi, geçmişin izlerini bugüne taşıyan eserleri ve özgün kurgusuyla dikkat çekiyor.


İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin büyüleyici atmosferinde ziyaretçilerine tarihsel bir yolculuk vadeden sergi, fethin anlamını geçmişle bugün arasında kurulan estetik bir köprüyle yeniden hissettiriyor.


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Fatih’in dehası adım adım AKM’de: 'İstanbul Fetih ve Mekân' sergisi büyüleyici atmosferiyle sanatseverleri tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor
Hayat / Kültür Sanat
29 Mayıs, Perşembe

Tarihten sanata uzanan estetik bir anlatı

“İstanbul, Fetih ve Mekân” sergisi, İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenecek “İstanbul, Fetih, Mekân ve Müzik” konserinin ön etkinliği olarak kurgulandı.


Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan etkinlik, 29 Mayıs–9 Haziran tarihleri arasında AKM Tiyatro Salonu Fuaye alanında sanatseverlerle buluşacak.



Sergide, Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi Fatih Sultan Mehmet’in eğitim hayatından büyük fethin titizlikle yürütülen hazırlıklarına, kuşatmanın dâhiyane stratejisinden Osmanlı’nın cihan imparatorluğuna dönüşümüne kadar pek çok başlık sanatın diliyle aktarılıyor.


Sergide, Fatih Sultan Mehmet yalnızca haşmetli bir hükümdar olarak değil, aynı zamanda Peygamber müjdesine mazhar olan muzaffer bir komutan, yeni bir çağın mimarı, bir medeniyetin kurucusu, birlikte yaşama ve hoşgörü kültürünün güçlü teminatı olduğu gözler önüne seriliyor.

#İstanbul Fetih ve Mekân Sergisi
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