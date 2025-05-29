Fatih’in dehası adım adım AKM’de: 'İstanbul Fetih ve Mekân' sergisi büyüleyici atmosferiyle sanatseverleri tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor

“İstanbul, Fetih ve Mekân” sergisi, İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenecek “İstanbul, Fetih, Mekân ve Müzik” konserinin ön etkinliği olarak kurgulandı.

📍İstanbul AKM Fethin 572. yıl dönümünde, sadece bir zaferi değil; çağ açan bir medeniyetin doğuşunu yeniden hissettiğimiz “İstanbul, Fetih ve Mekân Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdik. Fâtih Sultan Mehmet’in eğitiminden fethin stratejik detaylarına, İstanbul’un fethi ile… pic.twitter.com/Lr8Oo6SJ2L

Sergide, Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi Fatih Sultan Mehmet’in eğitim hayatından büyük fethin titizlikle yürütülen hazırlıklarına, kuşatmanın dâhiyane stratejisinden Osmanlı’nın cihan imparatorluğuna dönüşümüne kadar pek çok başlık sanatın diliyle aktarılıyor.

Sergide, Fatih Sultan Mehmet yalnızca haşmetli bir hükümdar olarak değil, aynı zamanda Peygamber müjdesine mazhar olan muzaffer bir komutan, yeni bir çağın mimarı, bir medeniyetin kurucusu, birlikte yaşama ve hoşgörü kültürünün güçlü teminatı olduğu gözler önüne seriliyor.