Hayat İsrail kıyılarında dev denizanası sürüsü görüldü
AKTÜEL

İsrail kıyılarında dev denizanası sürüsü görüldü

İsrail’in Hayfa kenti açıklarında denizanası sürüsü görülürken, kıyıya yakın bölgeler denizanalarının yoğunluğuyla beyaza büründü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İsrail kıyılarında dev denizanası sürüsü görüldü
İsrail kıyılarında dev denizanası sürüsü görüldü

İsrail’in liman şehri Hayfa’nın kıyılarında dev bir denizanası sürüsü görüldü. Havadan çekilen görüntülerde, denizanası yoğunluğu nedeniyle bölgenin beyaza büründüğü kameraya yansıdı. Bölgedeki denizanalarının yoğun bir şekilde gözükmesine Süveyş Kanalı’ndaki faaliyetler, iklim değişikliği, denizin kanalizasyonla kirletilmesi gibi durumların yol açtığı belirtildi.

İsrail’e gelen denizanalarının çoğunun Hint

Okyanusu’ndan gelen ve Süveyş Kanalı üzerinden Doğu Akdeniz’e ulaştığı düşünülen göçmen, istilacı türler olduğu ifade ediliyor.

Tüccarların gizli sığınağı bulundu

Tüccarların gizli sığınağı bulundu

Dev kayaların arasında kimsenin görmediği bir yerde ortaya çıktı.​
Üsküdarda doğal gaz patlaması

Üsküdar'da
doğal gaz patlaması

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi: Bir kişi yaralı.
Türk edebiyatının usta kalemi ve Yeni Şafak yazarı Rasim Özdenören Hakka yürüdü

​İçme suyundan etkilenen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en büyük projesi: Tüm dünyadan akın edecekler.​

​Yargıtay'dan milyonlarca evli çifti ilgilendiren emsal karar...

Herkes o anları canlı izledi. Binlerce kişi kaydetmek için akın etti.

Navigasyon yasak yola yönlendirince kabus gibi bir gece yaşadılar.

Fahrettin Altun tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi.

​İstanbul'da tarihi imzalar atıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.