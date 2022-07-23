İsrail kıyılarında dev denizanası sürüsü görüldü

Ekonomi

Yolculuk süresi yedi saatten 2 saate inecek: Temel atma törenine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 142 kilometre uzunluğundaki Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temel atma törenine katılacak. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demir yoluyla 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek. Öte yandan Erdoğan, Kayseri'de büyükşehir ile ilçe belediyelerinin 4 milyar 423 milyon 713 bin lirayı aşan 303 projesinin resmi açılışını da gerçekleştirecek.