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İsrail sorunu masaya yatırılacak

04:00 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:48 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Düzce Üniversitesi, İsrail sorununun konuşulacağı bir panel düzenliyor. Bugün 14.30’da, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu’ndaki etkinlik, “Ortadoğu’da İsrail sorununun tarihsel kökenleri” gündemiyle gerçekleşecek. Uzman görüşleri eşliğinde İsrail’in 70 yıldan fazladır Ortadoğu’da oluşturduğu sorunun tarihsel süreci masaya yatırılacak. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Akif Çarkçı’nın yapacağı panelde; Prof. Dr Sezai Balcı, Doç. Dr. Celil Bozkurt ve Doç. Dr. Serkan Kekevi konuşmacı olacak. Panelde “İsrail’in kuruluşunda Rothschild ailesi ve Osmanlı Devleti’yle ilişkileri”, “Ortadoğu’da siyonist devletleşme sürecinde NİLİ Örgütü ve etkinlikleri”ve “İsrail’in kuruluş sürecindeki terör örgütleri ve günümüzde İsrail Silahlı Kuvvetleri” konuları irdelenecek.




#Düzce Üniversitesi
#İsrail
#Filistin
29 dakika önce
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