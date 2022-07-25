Hayat İsraile Kafkas dansı çıkarması
KÜLTÜR SANAT

İsrail’e Kafkas dansı çıkarması

Osmanlı Devleti tarafından Filistin topraklarına yerleştirilen Çerkeslerden oluşan ve bugün İsrail’in sınırları içinde yer alan Çerkes Kfar Kama köyünde Çerkes festivali düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail’e Kafkas dansı çıkarması
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Osmanlı Devleti tarafından Filistin topraklarına yerleştirilen Çerkeslerden oluşan ve bugün İsrail’in sınırları içinde yer alan Çerkes Kfar Kama köyünde Çerkes festivali düzenlendi. Festivalin ikinci gününde Kafkas yerel dansları sergilendi. Ankara Çerkes Derneği’nden Elbruz Kafkas Halk Dansları Topluluğu, 30 dansçısıyla festivalde sahne aldı. Dans topluluğuna Ankara’dan gelen Badin müzik grubu eşlik etti. Kfar Kama köyünden 10 kişilik Tipsa Kafkas dans grubu da festivalde sahneye çıktı.Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nden temsilciler de izleyiciler arasında yer aldı.

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