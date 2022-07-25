İsrail’e Kafkas dansı çıkarması

Osmanlı Devleti tarafından Filistin topraklarına yerleştirilen Çerkeslerden oluşan ve bugün İsrail’in sınırları içinde yer alan Çerkes Kfar Kama köyünde Çerkes festivali düzenlendi. Festivalin ikinci gününde Kafkas yerel dansları sergilendi. Ankara Çerkes Derneği’nden Elbruz Kafkas Halk Dansları Topluluğu, 30 dansçısıyla festivalde sahne aldı. Dans topluluğuna Ankara’dan gelen Badin müzik grubu eşlik etti. Kfar Kama köyünden 10 kişilik Tipsa Kafkas dans grubu da festivalde sahneye çıktı.Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nden temsilciler de izleyiciler arasında yer aldı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.