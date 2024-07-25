İsrail’e karşı sinemada boykot

Uluslararası Sinema Derneği, Filistin’de yaşanan soykırımı anlatmak için Türk ve dünya medyasına Filistin’le ilgili belgesel ve kurmaca filmleri ekranlara taşıma çağrısı yaptı. “Kumanda Sende” sloganıyla yapılan açıklamada, sinemanın önemli merkezi Hollywood’un insanlık karşıtı bir ideoloji olan siyonist yapımcı ve yönetmenlerin güdümünde olduğunu her olayda gösterdiğini belirtilerek, “Gazze’deki soykırımı lanetleyen çok sayıda oyuncu film kadrolarından, akademisyenler üniversitelerden çıkarılmış veya çıkarılma tehdidi altında bulunuyor. Sadece sinema değil televizyon, gazete ve haber ajanslarında da benzer olaylar yaşanıyor. Televizyonlarda ise Gazze’de yaşanan insanlık dramı görmezden geliniyor ve siyonistler aleyhine konuşmacılara yer verilmiyor” denildi.

Seyircilerin de izledikleri film, belgesel, haber ve programlar konusunda şuurlu olmaları ve siyonistlere karşı tepkilerini dile getirmelerinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken çağrıda ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Tüketim mallarında dünya çapında hayata geçirilen ve olaylar yatışsa dahi devam edecek olan ‘Boykot Hareketi’, televizyon kanalları ve dijital platformlar zemininde de karşılık bulmalıdır. Filistin’de yaşanan soykırımın daha iyi anlaşılması için Türk ve dünya medyası, Filistin’le ilgili yapılmış nitelikli birçok belgeseli ve kurmaca filmi daha fazla ekranlara taşımalıdır. Ülkemizin ve dünyanın vicdan sahibi duyarlı medya kuruluşlarının, yüzyılın soykırımını yapan siyonizme hizmet eden filmleri yayınlamamaları, duyarlılık göstermeleri en hafifinden insanlık görevidir.”