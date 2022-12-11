İstanbul balıkçılarına tanıklık

Ödüllü Belgesel Fotoğraf Sanatçısı Hasan Cem Araptarlı’nın 5 yıldır üzerinde çalıştığı ‘’İstanbul Balıkçıları’’ adlı sergisi geçtiğimiz günlerde Bomontiada’da açıldı. ‘’Fotoğraf küçük dünyamın sınırlarını genişletti, bana hiçbir zaman göremeyeceğim dünyaların kapısını araladı’’ diyen sanatçı Hasan Cem AraptarlI’nın yeni sergisi, İstanbul’un en önemli sembollerinden biri olan olta balıkçılarının hikayesini anlatıyor.

Hasan Cem AraptarlI

İstanbul Boğazı’nda, dünyanın en hareketli deniz trafiğinde, ekmek paralarını çıkarmaya çalışan balıkçıların koca bir denizin ortasındaki ‘’yalnızlıkları‘’ hayata dair çok fazla şey söylüyor. Her zaman İstanbul’da bir proje yapmak istediğini dile getiren Hasan Cem Araptarlı proje ile ilgili ‘’Daha önce dünyanın çeşitli yerlerinde suyun üzerinde çekimler yaptım. Suyun kurallarını iyi bilirim. Ama İstanbul Boğazı çok başka, çok daha zorlu ve bize ait bir yer. Burada olup bitenleri hep merak ettim. Bu çekimlerde, sabır var, emek var, güzel insanlar var ve onların gerçek yaşamları var’’ diyor.

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Ziyaretçilerin büyük ilgi ile gezdiği serginin küratörlüğünü kültür sanat dünyasının yakından tanıdığı Ali Kabaş yaptı. Toplam 55 fotoğrafın görüldüğü serginin metinlerini de edebiyat dünyasının iyi tanıdığı yazar Figen Şakacı hazırladı. Büyük bir ilgiyle karşılanan sergiyi ilk gün 1000’in üzerinde kişi tarafından gezildi. Sergi 18 Aralık tarihine kadar sanatseverle buluşmaya devam edecek.