İstanbul bana huzur veriyor

Şarkılarını 6 ayrı dilde söylemesiyle ün yapan Lübnan kökenli İsveçli Müslüman şarkıcı Maher Zain, son albümünün klip çalışması için İstanbul’a geldi. ‘Thank You Allah’, ‘Forgive Me’, ‘Ya Nabi Salam Alayka’ ve ‘Maşaallah’ adlı eserleriyle İslam aleminin en bilindik sanatçıları arasında yerini alan Maher Zaim, yeni şarkısı ‘Huwa Ahmedun’ ile yine dikkatleri üzerine çekti. Türk müzik sektöründe sesi ve şarkı sözleriyle rakiplerini geçen ve en çok sevilen şarkıcılar arasında parmakla gösterilen Zain’in yeni şarkısı da sektörde heyecan yarattı.

TARİHİ MEKANLARI TERCİH ETTİ

Lübnan asıllı İsveçli sanatçı Maher Zain son çıkan albümünde bulunan ve 12 Mayıs’ta tüm dünyada müzikseverlerin beğenisine sunacağı şarkısı Huwa Ahmedun için de rotasını İstanbul’a çevirdi. Klibi 4 ülkede çekmek için kollarını sıvayan Zain, Mısır, Tunus ve Beyrut’tan sonra Türkiye’ye geldi. Yer ve mekan için İstanbul’un tarihi dokusunu da kullanmak isteyen sanatçı, Üsküdar (Kız Kulesi), Fatih (Sultanahmet Camii), Ortaköy (Ortaköy Camii) ve Beyoğlu’nu (Galata Kulesi, Galata Köprüsü) tercih etti.

REKLAM

BÜYÜK İLGİ

1 haftalık ön hazırlık sürecinden sonra 23 kişilik ekibin yer aldığı çekimlere ilgide oldukça yoğun oldu. Yaşanan yoğunluktan dolayı klip çekimine zaman zaman ara verildi. Hayranlarını kırmayan ünlü sanatçı herkesle tek tek ilgilenip fotoğraf çektirerek de mütevazi kişiliğini gözler önüne serdi.

İSTANBUL BANA HUZUR VERİYOR

İstanbul’a olan sevgisi ve hayranlığını her zaman dile getiren Maher Zaim, bu coğrafyaya olan duygularını da “İstanbul beni büyülüyor. Bu güzel şehir benim huzur ve maneviyat duygularımı besliyor. Burada olmaktan çok mutluyum. İstanbul çok güzel” cümleleriyle anlattı.