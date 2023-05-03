İstanbul Modern beş sergiyle açılıyor

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, yeni binasının açılışı için gün sayıyor. Eczacıbaşı Topluluğu ve Doğuş Grubu-Bilgili Holding’in ortak katkısıyla inşa edilen bina, 10 bin 500 metrekarelik alanıyla sergi ve programlara ev sahipliği yapacak. Mimarisinde Renzo Piano’nun imzası olan bina, İtalyan mimarın Türkiye’deki ilk projesi. Beş kattan oluşan yapı, büyük sergi salonları, çok amaçlı mekanlar, ofisler, eğitim ve farklı kültürel etkinlikler ile diğer faaliyetler için alanlar barındırıyor. İstanbul Modern’in yeni müze binası, 4 Mayıs’ta beş yeni sergiyle ziyarete açılacak.,