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YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

İstanbul Modern’e bir de böyle bak

Bülent Eczacıbaşı Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in yeni binasının inşaat sürecinde çektiği fotoğrafları oluşan ‘Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern’e Doğru‘ başlığında Bülent Erkmen küratörlüğünde sergiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Modern’e bir de böyle bak
‘Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern’e Doğru‘ sergisi

İstanbul Modern Müzesi yeniden eski adresine kavuşmak için gün sayıyor. Bülent Eczacıbaşı ise Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in yeni binasının inşaat sürecinde çektiği fotoğrafları Bülent Erkmen küratörlüğünde sergiliyor. İstanbul Modern’in üç yıllık geçici mekanından sonra döneceği, dünyaca ünlü mimar Renzo Piano imzasını taşıyan yeni müze binasının inşaat sürecinin fotoğraflarından oluşan ‘Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern’e Doğru‘ başlıklı sergi 3 Temmuz’a kadar görülebilir.

Bülent Eczacıbaşı
Bülent Eczacıbaşı

İLK EVRELERİNE IŞIK TUTUYOR

Bülent Erkmen’in ‘küratöryel konsept, kurgu ve tasarımıyla‘ sergilenen Eczacıbaşı’nın objektifinden fotoğraflar İstanbul Modern’in yeni binasının oluşumunun ilk evrelerine ışık tutarak yapımdaki insan emeğini vurguluyor. Aynı zamanda sürecin kaybolan, bir daha görülmeyecek anlarını görünür kılıyor. Dört yıl boyunca İstanbul Modern’e ev sahipliği yapan Beyoğlu’ndaki geçici mekanın üç katına yayılan sergi, bu yönüyle iki binayı birbirine bağlıyor. Eczacıbaşı, serginin kitapçığında yer alan sunuş yazısında İstanbul Modern’in yeni binasının ‘teknolojiyle insan emeğini üstün bir estetikle birleştirerek ülkenin kültür birikimine zenginlik katma hayalinin ürünü’ olduğunu belirtiyor ve binanın yapım sürecini fotoğraflamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Sergide yer alan fotoğraflarda binanın inşa dönemine ayna tutulmuş.

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