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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri “Ahdimiz Kudüs” diyerek Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri, Filistin halkına destek vermek amacıyla "Ahdimiz Kudüs" sloganıyla anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi. 27 Mayıs 2024 tarihinde üniversite kampüsünde düzenlenen yürüyüş, öğrenci topluluklarının ve üniversite yönetiminin katılımıyla gerçekleşti.

Süleyman Süheyl Köseoğlu
14:57 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:58 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrencileri'nin Filistin'edestek yürüyüşü
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrencileri'nin Filistin'edestek yürüyüşü

Yürüyüşe katılan öğrenciler, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve Kudüs'ün özgürlüğüne destek olmak amacıyla bir araya geldi. Etkinlikte, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan öğrenciler, barışçıl bir şekilde yürüyerek Kudüs’ün önemine vurgu yaptı. Yürüyüş boyunca çeşitli sloganlar atıldı ve Filistin halkının yanında olduklarını belirten mesajlar verildi.

Öğrenci topluluklarından bir temsilci, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, "Filistin halkının yaşadığı acıları ve adaletsizlikleri unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Kudüs, sadece Filistin’in değil, tüm Müslümanların ve insanlığın ortak değeridir. Bu yürüyüşle, Kudüs’ün özgürlüğü için verdiğimiz ahdimizi bir kez daha dile getirdik" dedi.

İZÜ Rektörü Ahmet Cevat Acar

Üniversite yönetimi de öğrencilerin bu anlamlı etkinliğine destek verdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, yürüyüşe katılarak yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin duyarlılığı ve adalet arayışı bizleri gururlandırıyor. Kudüs, hepimiz için kutsal bir şehir ve bizler de Filistin halkının yanında olduğumuzu her fırsatta dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yürüyüş, barış ve kardeşlik mesajlarının verilmesiyle sona erdi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu etkinlik, Filistin’e olan desteklerini ve Kudüs’ün özgürlüğü için verdikleri ahdi bir kez daha güçlü bir şekilde ifade etmelerini sağladı.

#İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
#Filistin
#İsrail
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