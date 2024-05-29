İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri “Ahdimiz Kudüs” diyerek Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi

Yürüyüşe katılan öğrenciler, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve Kudüs'ün özgürlüğüne destek olmak amacıyla bir araya geldi. Etkinlikte, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan öğrenciler, barışçıl bir şekilde yürüyerek Kudüs’ün önemine vurgu yaptı. Yürüyüş boyunca çeşitli sloganlar atıldı ve Filistin halkının yanında olduklarını belirten mesajlar verildi.

Öğrenci topluluklarından bir temsilci, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, "Filistin halkının yaşadığı acıları ve adaletsizlikleri unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Kudüs, sadece Filistin’in değil, tüm Müslümanların ve insanlığın ortak değeridir. Bu yürüyüşle, Kudüs’ün özgürlüğü için verdiğimiz ahdimizi bir kez daha dile getirdik" dedi.

İZÜ Rektörü Ahmet Cevat Acar

Üniversite yönetimi de öğrencilerin bu anlamlı etkinliğine destek verdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, yürüyüşe katılarak yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin duyarlılığı ve adalet arayışı bizleri gururlandırıyor. Kudüs, hepimiz için kutsal bir şehir ve bizler de Filistin halkının yanında olduğumuzu her fırsatta dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.