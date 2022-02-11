İstanbul'a adanmış bir ömür: Kadir Topbaş

Ekonomi

Yerli ve milli İHA'lara 'yarasa' ayarı: Bakanlıktan ödül aldı, müthiş performans sağlayacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, yarasalardan esinlenerek geliştirdiği kanadın, rüzgar tüneli laboratuvarında yapılan testte yüzde 25 performans artışı sağladığını tespit ettiklerini söyledi. Proje Eylül 2021'de TÜBA'dan, Sanayi ve Teknoloji Bakanının elinden ödül aldı. Kanadı geliştiren Prof. Dr. Genç "Hedefimiz, özellikle yerli ve milli insansız hava araçlarının üzerinde bunu kullanmak. Bunun için TAI ve Bayraktar ile görüşmeler yaptık ve yapıyoruz" ifadelerini kullandı.