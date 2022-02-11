İstanbul'a adanmış bir ömür: Kadir Topbaş

Merhum Dr. Mimar Kadir Topbaş'ın İstanbul tutkusunu, hizmet felsefesini, vizyoner projelerini, icraatlarını, belediyecilik yolculuğunu, yerel yönetime bakışını özetleyen İSTANBUL'A ADANMIŞ BİR ÖMÜR: KADİR TOPBAŞ kitabı, Prof. Dr. Recep Bozdoğan'ın kaleminden, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) tarafından okuyucularla buluşturuldu.
Beyoğlu’nda kültür ve sanatla yoğrulan gençlik yılları.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde mimariyi sanata dönüştüren eğitim.
Sayısız mimarî proje, restorasyon ve kentsel yenileme çalışması.
Beyoğlu’nda başlayan yolculuğu taçlandıran belediye başkanlığı ve hayata geçirilen “Güzel Beyoğlu Projesi”.
Üç defa seçildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinde rekor kıran icraatlar.
Dünya Yerel Yönetimler Birliği Başkanlığında küresel düzeyde imrenilen başarılar.
Şehri anlamayı, kalıcı eserler bırakmayı, hayırla yâd edilmeyi ilke edinen hizmet felsefesi.
İstanbul’un binlerce yıllık birikimine adanmış misyon.
Şehri dünyanın zirvesine taşıyan vizyon.
Yerelden küresele uzanan göz kamaştırıcı yolculuk.
En küçük projeye bile değer atfeden vazife bilinci.
Toplumun her ferdine sevgiyle yaklaşan kardeşlik duygusu.
Saygı, uzlaşı ve demokrasi temelinde şekillenen yönetim kültürü.
Ve ortaya çıkan gerçek bir başarı hikâyesi.
Kadir Topbaş’ın ansiklopedileri dolduracak uzun belediyecilik yolculuğunu, İstanbul tutkusunu, yerel yönetime bakışını, hizmet felsefesini, vizyoner projelerini ve icraatlarını kısa ama çarpıcı yansımalarla bu kitapta bulacaksınız.
Merhum Kadir Topbaş’ın sağlığında kaleme alınan ve orijinal haline sadık kalınarak basılan bu eser, İstanbul’u seven, şehre gönül veren, belediyeciliğe değer katmak isteyen herkesin yararlanabileceği bir başvuru kaynağı niteliğindedir.