Hayat İstanbula adanmış bir ömür Kadir Topbaş
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

İstanbul'a adanmış bir ömür: Kadir Topbaş

Merhum Mimar Kadir Topbaş'ın İstanbul tutkusunu, hizmet felsefesini, vizyoner projelerini, icraatlarını, belediyecilik yolculuğunu, yerel yönetime bakışını özetleyen İstanbul'a adanmış bir ömür: Kadir Topbaş kitabı okuyucularla buluştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbula adanmış bir ömür: Kadir Topbaş
Kadir Topbaş

Merhum Dr. Mimar Kadir Topbaş'ın İstanbul tutkusunu, hizmet felsefesini, vizyoner projelerini, icraatlarını, belediyecilik yolculuğunu, yerel yönetime bakışını özetleyen İSTANBUL'A ADANMIŞ BİR ÖMÜR: KADİR TOPBAŞ kitabı, Prof. Dr. Recep Bozdoğan'ın kaleminden, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) tarafından okuyucularla buluşturuldu.

Beyoğlu’nda kültür ve sanatla yoğrulan gençlik yılları.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde mimariyi sanata dönüştüren eğitim.

Sayısız mimarî proje, restorasyon ve kentsel yenileme çalışması.

Beyoğlu’nda başlayan yolculuğu taçlandıran belediye başkanlığı ve hayata geçirilen “Güzel Beyoğlu Projesi”.

Üç defa seçildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinde rekor kıran icraatlar.

Dünya Yerel Yönetimler Birliği Başkanlığında küresel düzeyde imrenilen başarılar.

Şehri anlamayı, kalıcı eserler bırakmayı, hayırla yâd edilmeyi ilke edinen hizmet felsefesi.

İstanbul’un binlerce yıllık birikimine adanmış misyon.

Şehri dünyanın zirvesine taşıyan vizyon.

Yerelden küresele uzanan göz kamaştırıcı yolculuk.

En küçük projeye bile değer atfeden vazife bilinci.

Toplumun her ferdine sevgiyle yaklaşan kardeşlik duygusu.

Saygı, uzlaşı ve demokrasi temelinde şekillenen yönetim kültürü.

Ve ortaya çıkan gerçek bir başarı hikâyesi.

Kadir Topbaş’ın ansiklopedileri dolduracak uzun belediyecilik yolculuğunu, İstanbul tutkusunu, yerel yönetime bakışını, hizmet felsefesini, vizyoner projelerini ve icraatlarını kısa ama çarpıcı yansımalarla bu kitapta bulacaksınız.

Merhum Kadir Topbaş’ın sağlığında kaleme alınan ve orijinal haline sadık kalınarak basılan bu eser, İstanbul’u seven, şehre gönül veren, belediyeciliğe değer katmak isteyen herkesin yararlanabileceği bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Kadir Topbaş hayatını kaybetti
ÖZGÜN
Kadir Topbaş hayatını kaybetti
Emsal karar

Emsal karar

​Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' pahalıya patladı.
Dalında birtatlısı 50 lira

Dalında bir
tatlısı 50 lira

Dip fiyatı görmüştü ekonomiye kazandırılıyor.
MSB duyurdu

29 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İkinci el araç satıcıları zor durumda: Gelen giden ve arayan yok!

​Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

​Kaplıcaya gidecek olanlar dikkat: Artık SGK ödeyecek.

​Tarım Kredi'den gübre indirimi açıklaması

​Uzaktan kumandalı robot ile ilk kez görüntülendi.

​Sanayide çarklar dönüyor: Yüzde 14,4'e yükseldi
Elektrik faturaları<br>için kritik zirve

Elektrik faturaları
için kritik zirve

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.