İstanbul'a yakın doğa ile iç içe 5 rota ile tatil keyfi

Bartın’ın en sevilen sahil kasabası olan Amasra; plajları ve özellikle balık restoranlarıyla görenleri hayran bırakıyor.

Yaz aylarının gelmesi ve normalleşme süreciyle birlikte tatil planları yapılmaya başlansa da Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçirmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla.

Tatilini İstanbul’da geçirecekler için İstanbul’a yakın destinasyonlar, kalabalıktan uzak doğa ile iç içe fırsatlar sunuyor.

İstanbul'a yakın doğa ile iç içe 5 tatil adresi

FOTOĞRAF 12 Yaz aylarının gelmesi ve normalleşme süreciyle birlikte tatil planları yapılmaya başlansa da Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Tatilini İstanbul'da geçirecekler için İstanbul'a yakın 5 rotayı belirledik. Uçmakdere-Tekirdağ Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı eski bir Rum köyü olan Uçmakdere, eski yerleşim dokusunu ve yaşam kültürünü devam ettiriyor. İstanbul'a olan yakınlığı sayesinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde ziyaretçilerine yöresel köy ürünleri ve köy yaşamıyla buluşmanın keyfini yaşatıyor. Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapabilir, kendinizi mavi sulara bırakabilirsiniz. Abant- Bolu Özellikle İstanbul ve Ankara'da yaşayanlar için muhteşem bir hafta sonu kaçış rotası olan Abant, doğal güzellikleriyle misafirlerini kendine hayran bırakıyor. Yaz aylarında yemyeşil bir doğa ile konukları karşılayan Abant, göl kenarındaki yürüyüş parkurlarıyla da herkesin beğenisini kazanıyor. Kıyıköy- Kırklareli M.Ö. 500'lü yıllarda Lidyalıların kurduğu Kıyıköy, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı bir kasaba. Kazandere ve Papuçdere'nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bu kasaba, yeşilin ve mavinin tüm renkleri misafirlerinin beğenisine sunuyor. İstanbul'a 3 saatlik uzaklıktaki bu eşsiz alan, kısa tatiller için oldukça ideal. Sakarya-Acarlar Langozu Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longozu olan Sakarya Acarlar Longozu, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, kuş çeşitliliğiyle turistlerini kendine çekiyor. Ahşap yürüyüş yolları, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Langoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla beğeni topluyor. Bartın-Amasra Bartın'ın en sevilen sahil kasabası olan Amasra; plajları ve özellikle balık restoranlarıyla görenleri hayran bırakıyor. Sırtını dayadığı yemyeşil ormanların maviyle buluştuğu noktaya kurulan bu destinasyon kısa bayram tatili için oldukça ideal. Bayram tatili için İstanbul’a yakın 5 rota: Doğa ile iç içe Bayramı tatilini pandemi sebebiyle İstanbul'da geçirecekler için güzel bir haberimiz var. İstanbul'a yakın günübirlik veya birkaç günlüğüne keyifli vakit geçirmek isteyenler için 5 farklı rotaya bir göz atın deriz. İşte bayram tatili için daoğa ile baş başa olabileceiniz İstanbul'a yakın 5 rota:

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Uçmakdere-Tekirdağ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı eski bir Rum köyü olan Uçmakdere, eski yerleşim dokusunu ve yaşam kültürünü devam ettiriyor. İstanbul'a olan yakınlığı sayesinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde ziyaretçilerine yöresel köy ürünleri ve köy yaşamıyla buluşmanın keyfini yaşatıyor. Uçmakdere’de yamaç paraşütü yapabilir, kendinizi mavi sulara bırakabilirsiniz.

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Abant- Bolu

Özellikle İstanbul ve Ankara’da yaşayanlar için muhteşem bir hafta sonu kaçış rotası olan Abant, doğal güzellikleriyle misafirlerini kendine hayran bırakıyor. Yaz aylarında yemyeşil bir doğa ile konukları karşılayan Abant, göl kenarındaki yürüyüş parkurlarıyla da herkesin beğenisini kazanıyor.

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Kıyıköy- Kırklareli

M.Ö. 500'lü yıllarda Lidyalıların kurduğu Kıyıköy, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı bir kasaba. Kazandere ve Papuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bu kasaba, yeşilin ve mavinin tüm renkleri misafirlerinin beğenisine sunuyor. İstanbul’a 3 saatlik uzaklıktaki bu eşsiz alan, kısa tatiller için oldukça ideal.

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Sakarya-Acarlar Langozu

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longozu olan Sakarya Acarlar Longozu, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, kuş çeşitliliğiyle turistlerini kendine çekiyor. Ahşap yürüyüş yolları, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Langoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla beğeni topluyor.

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Bartın-Amasra

Bartın’ın en sevilen sahil kasabası olan Amasra; plajları ve özellikle balık restoranlarıyla görenleri hayran bırakıyor. Sırtını dayadığı yemyeşil ormanların maviyle buluştuğu noktaya kurulan bu destinasyon kısa bayram tatili için oldukça ideal.