Yaz Tatilinde İstanbul'da Gezilecek 10 Yer

İstanbul'da Gezilecek Yer

1 - Sultanahmet Camii

Fatih’te Sultan Ahmet meydanında bulunmaktadır. I. Ahmet tarafından Mimar Sedefkar Mehmet Ağa’ya yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın üslubu dikkate alınarak yapılan Sultan Ahmet Camii Ayasofya’nın tam karşısında bulunmaktadır. Ayasofya’nın karşısında bulunmasından dolayı onu görkemine uygun olarak yapılmıştır. Geniş bir avluya yapılan Sultan Ahmet Camisi 6 minareli olarak yapılmıştır. Caminin dört köşesinde bulunan 4 minare üç şerefeli, avlusunda bulunan 2 minare ise iki şerefeli olarak yapılmıştır. Sultan Ahmet Camisi; mavi, yeşil ve beyaz İznik çinileri ile bezendiğinden dolayı Avrupalılar tarafından Mavi Cami olarak adlandırılmıştır. İç ve dış mimarisi, çini ve kalem işlemeleri ile ihtişamlı güzelliğe sahip Sultan Ahmet Camii görülmesi gereken tarihi güzelliklerdendir.

Detaylı bilgi : http://gezilecekyerler.com/istanbul/

2 - Ayasofya Müzesi

Dünyanın 8. Harikası olan Ayasofya Müzesi; Fatih’te Sultan Ahmet meydanında Sultan Ahmet Camisinin tam karşısında bulunmaktadır. Ayasofya; Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından kilise olarak inşa edilmiştir.

916 yıl kilise olarak kullanılan Ayasofya 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi ile camii olarak kullanılmaya başlanıştır. Ayasofya’nın mimari yapısı ve süslemelerine hiçbir zarar vermeden sadece bazı görsellerin üstü kapatılarak camiye çevrilmiştir.

Günümüzde ise müze olarak kullanılmaktadır. Pazartesi günü dışında her gün ziyaret açık olan müzenin girişi yetişkinler için; 25 tl, 18 yaş altı ve müze kartı olanlar için ücretsizdir.

Detaylı Bilgi : http://gezilecekyerler.com/istanbulda-gezilecek-30-yer/

3 - İstanbul Akvaryum

Bakırköy’de bulunan akvaryum; büyüklüğü, içinde barındırdığı canlı çeşidi ile görülmesi gereken yerlerdendir. Akvaryum içinde 16 farklı tema ve bir adet yağmur ormanı bulunmaktadır. Ses, ışıklandırma, mimari ve dekoratif unsurları ile harika bir görüntü oluşturan bu akvaryumu görmenizi tavsiye ederim.

Detaylı Bilgi : http://gezilecekyerler.com

4 - Taksim

Beyoğlu deyince akla ilk olarak Taksim gelir. İstanbul’un göz bebeği olan Taksim; Avrupa yakasının popüler bölgelerindendir. Taksim; kalabalık caddeleri, hareketli ve eğlenceli ortamları, kafeleri ve restoranları ile oldukça dikkat çekici bir yerdir. Taksim’de gezilecek çok sayıda yer bulunmaktadır.

5 - Pierre Loti Tepesi

İstanbul ilimizin Eyüp ilçesinde bulunan bu tepe Haliç’e karşı Şehrin ayaklarınızın altında olduğu muhteşem bir tepedir. Tepeyi mutlaka gezi listenize eklemenizi tavsiye ediyorum. İstanbul’a geldiğiniz de mutlaka uğramanız gereken bir yerdir. Burada bulunan yeşilliği ve temiz havası ile biraz olsun şehir hayatında sizi çekip alıyor. Burayı ziyaret eden bir daha gelmek istiyor.

6 - Çamlıca Tepesi

İstanbul’un eşsiz manzarasına sahip Çamlıca Tepesi İstanbul’un en güzel yerlerindendir. Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca diye iki bölümden oluşan Çamlıca Tepesinde restoran ve kafe bulunmaktadır. Ayrıca Küçük Çamlıca tepesinde Topkapı, Sofa ve Cihannüma Köşkleri bulunmaktadır. Harika bir manzaraya sahip bu yerde eşsiz İstanbul manzarasını izleyebilirsiniz.

7 - Miniatürk

Ülkemizde bulunan 122 eseri orjinalerinden 1/25 oranında küçülterek burada sergilenmektedir. Bu eserler 9 ayrı dilde bilgi vermektedir. Yani hiç Urfa’ya gitmeden burada Balıklı gölü ziyaret edebilirsiniz. Yada Ankara’ya gitmeden Anıtkabir’i ziyaret edebilirsiniz. Bunun gibi 122 eser bulunuyor.

8 - Dolmabahçe Sarayı

Osmanlı Padişahı Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bir müddet bu sarayda yaşamış ve burada vefat etmiştir. Deniz manzarası, iç ve dış mimarisi ile ihtişamlı bir görünüme sahip Dolmabahçe Sarayı görülmesi gereken yerlerdendir. Dolmabahçe Sarayı pazartesi ve Perşembe dışında her gün ziyarete açıktır.

9 - Gülhane Parkı

İstanbul’un Fatih ilçesinin Eminönü Semtinde bulunan tarihi ve doğal ve doğal güzelliği dillere destan olan bir parktır. Bu park Alay Köşkü, Topkapı Sarayı ve Sarayburnu arasında yer alır. Bu park İstanbul ilimizin en büyük ve en önemli parkıdır.

10 - Kapalı Çarşı

Kentin sembolü olan ve şimdiye kadar yüz binlerce insanı misafir eden Kapalı Çarşı, sizlere de alışveriş yaptırmak için elinden geleni yapacak Kapalı Çarşı, Beyazıt meydanının hemen yanı başında. Sultanahmet meydanından gelenler için Nuru Osmaniye cami tarafında doğru gidin. Kapalı Çarşıya girdiğinizde arayıpta bulamayacağınız bir şey yok diye düşünmekteyiz.

Kaynak : http://gezilecekyerler.com/turkiyede-olmeden-once-gorulmesi-gereken-100-yer/



