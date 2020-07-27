İstanbul'a yakın doğa ile iç içe 5 tatil rotası

Bartın’ın en sevilen sahil kasabası olan Amasra; plajları ve özellikle balık restoranlarıyla görenleri hayran bırakıyor.

Yaz aylarının gelmesi ve normalleşme süreciyle birlikte tatil planları yapılmaya başlansa da Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçirmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla.

Tatilini İstanbul’da geçirecekler için İstanbul’a yakın destinasyonlar, kalabalıktan uzak doğa ile iç içe fırsatlar sunuyor.

FOTOĞRAF 12 Yaz aylarının gelmesi ve normalleşme süreciyle birlikte tatil planları yapılmaya başlansa da Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Tatilini İstanbul'da geçirecekler için İstanbul'a yakın 5 rotayı belirledik. Uçmakdere-Tekirdağ Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı eski bir Rum köyü olan Uçmakdere, eski yerleşim dokusunu ve yaşam kültürünü devam ettiriyor. İstanbul'a olan yakınlığı sayesinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde ziyaretçilerine yöresel köy ürünleri ve köy yaşamıyla buluşmanın keyfini yaşatıyor. Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapabilir, kendinizi mavi sulara bırakabilirsiniz. Abant- Bolu Özellikle İstanbul ve Ankara'da yaşayanlar için muhteşem bir hafta sonu kaçış rotası olan Abant, doğal güzellikleriyle misafirlerini kendine hayran bırakıyor. Yaz aylarında yemyeşil bir doğa ile konukları karşılayan Abant, göl kenarındaki yürüyüş parkurlarıyla da herkesin beğenisini kazanıyor. Kıyıköy- Kırklareli M.Ö. 500'lü yıllarda Lidyalıların kurduğu Kıyıköy, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı bir kasaba. Kazandere ve Papuçdere'nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bu kasaba, yeşilin ve mavinin tüm renkleri misafirlerinin beğenisine sunuyor. İstanbul'a 3 saatlik uzaklıktaki bu eşsiz alan, kısa tatiller için oldukça ideal. Sakarya-Acarlar Langozu Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longozu olan Sakarya Acarlar Longozu, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, kuş çeşitliliğiyle turistlerini kendine çekiyor. Ahşap yürüyüş yolları, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Langoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla beğeni topluyor. Bartın-Amasra Bartın'ın en sevilen sahil kasabası olan Amasra; plajları ve özellikle balık restoranlarıyla görenleri hayran bırakıyor. Sırtını dayadığı yemyeşil ormanların maviyle buluştuğu noktaya kurulan bu destinasyon kısa bayram tatili için oldukça ideal. Bayram tatili için İstanbul’a yakın 5 rota: Doğa ile iç içe Bayramı tatilini pandemi sebebiyle İstanbul'da geçirecekler için güzel bir haberimiz var. İstanbul'a yakın günübirlik veya birkaç günlüğüne keyifli vakit geçirmek isteyenler için 5 farklı rotaya bir göz atın deriz. İşte bayram tatili için daoğa ile baş başa olabileceiniz İstanbul'a yakın 5 rota:

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İstanbul'a yakın doğa ile iç içe 5 tatil adresi

İstanbul'a yakın tatile gidilecek yerler ile kısa bir tatil kaçamak yapmak isteyenler için 5 farklı rota oluşturduk. İstanbul'a iki üç saat uzaklıktaki bu yerlere giderek kalabalıktan uzak, doğayla iç içe bir tatil keyfi yaşabilirsiniz.

İşte İstanbul'a yakın tatile gidilecek yerleri:

Uçmakdere-Tekirdağ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı eski bir Rum köyü olan Uçmakdere, eski yerleşim dokusunu ve yaşam kültürünü devam ettiriyor. İstanbul'a olan yakınlığı sayesinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde ziyaretçilerine yöresel köy ürünleri ve köy yaşamıyla buluşmanın keyfini yaşatıyor. Uçmakdere’de yamaç paraşütü yapabilir, kendinizi mavi sulara bırakabilirsiniz.

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Abant- Bolu

Özellikle İstanbul ve Ankara’da yaşayanlar için muhteşem bir hafta sonu kaçış rotası olan Abant, doğal güzellikleriyle misafirlerini kendine hayran bırakıyor. Yaz aylarında yemyeşil bir doğa ile konukları karşılayan Abant, göl kenarındaki yürüyüş parkurlarıyla da herkesin beğenisini kazanıyor.

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Kıyıköy- Kırklareli

M.Ö. 500'lü yıllarda Lidyalıların kurduğu Kıyıköy, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı bir kasaba. Kazandere ve Papuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bu kasaba, yeşilin ve mavinin tüm renkleri misafirlerinin beğenisine sunuyor. İstanbul’a 3 saatlik uzaklıktaki bu eşsiz alan, kısa tatiller için oldukça ideal.

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Sakarya-Acarlar Langozu

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longozu olan Sakarya Acarlar Longozu, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, kuş çeşitliliğiyle turistlerini kendine çekiyor. Ahşap yürüyüş yolları, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Langoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla beğeni topluyor.

Bartın-Amasra

Bartın’ın en sevilen sahil kasabası olan Amasra; plajları ve özellikle balık restoranlarıyla görenleri hayran bırakıyor. Sırtını dayadığı yemyeşil ormanların maviyle buluştuğu noktaya kurulan bu destinasyon kısa bayram tatili için oldukça ideal.

FOTOĞRAF 16 Sömestr tatili yurt dışı gezi planı yapanlar için kaçınılmaz bir fırsat. Yazın olduğu kadar kış mevsiminin de oldukça yakıştığı Strazburg’da masalsı bir tatil geçirebilirsiniz. Avrupa Birliği’nin ikinci başkenti olarak bilinen Strazburg, Almanya ve İsviçre’ye sınır komşusu, hatta Almanya sınırına beş dakika uzaklıkta. Zaten Almanya’nın etkisi şehrin her unsuruna yansımış durumda. Tarih ve kültürün iç içe olduğu şehir, 1998 yılında Unesco tarafından Dünya Miraslar Listesi’ne dahil edilmiş. Strazburg’un en yüksek binası olan Notre Dame Katedrali Katedrali’nin seyir terasından şehrin tamamını kuş bakışı görebilirsiniz. Dar bir geçitten çıkılan 300 basamağa değeceğine emin olun. Yorgunluğunuzu seyir terasından bakar bakmaz unutacaksınız. La Petite France Birçok turist şehrin en etkileyici bölgesinin La Petite France yani “Küçük Fransa” denilen bölge olduğunu söyleyecektir. Kanalların etrafında kurulmuş bu bölgede yarı ahşap Alsaz evleri, rengârenk çiçekli pencereler tam bir görsel şölen. Elinize kahvenizi alarak bir ortaçağ kasabasındaymışçasına semtin dar sokaklarına kendinizi bırakın. Şehirde ulaşım için üç alternatif mevcut, tramvay, bisiklet ve yürümek. Evet yürüyerek şehrin tamamını gezmek mümkün, her sokak ayrı bir keşif, zamanınız kısıtlıyla bisiklet de kiralayabilirsiniz. Şehirde yoğun olarak bisiklet kullanılıyor. Bisikletlilere ait yollar, ışıklar mevcut. Turistik teknelerle kanal turu yapmak da seçenekler arasında. Peki Ne Yemeli? Tarte flambée: Bir nevi pizza ya da lahmacun diyebiliriz, ince hamur üzeri, tercihe göre çeşitli malzemeler ekleniyor odun ateşinde pişirilerek servis ediliyor. Yemeden dönmeyin. Place Kléber’de bulunan Fransa ve Belçika'nın meşhur kurabiyecisi Galerie Gourmande’ın enfes kurabiyelerini unutmayın, muhtemelen seçim yapmak biraz zor olacak, kurabiye kutuları da tam hatıralık saklanacak türden. Fransızların pastanecilik konusunda ünleri malum, bu büyüleyici şehirde gezerken küçük molalar verip filtre kahve ile pastaların, keklerin, kruvasanların tadına varın. Choucroûte: Lahanalı, etli ve sebzeli bir Alsaz yemeği, orijinalinde sosis ve şarküteriyle servis ediliyor ancak tercihe göre et ve balık tercih edebilirsiniz. Aklınızda geleneksel bir Alsaz yemeği yemek varsa tercihiniz “Choucroûte Garnie” olabilir. . Büyülü bir masal diyarı: Strazburg Sömestr tatilini değerlendirmek isteyenler için güzel bir önerimiz var. Fransa söz konusu olunca akla hiç kuşkusuz Paris gelir, Fransa'nın kuzeyinde, Alsaz bölgesinin başkenti olan Strazburg, Paris'in griliği ve melankolisinin yanında göz alıcı mimarisi, yüzyıllık ağaçları, nehrin üzerine kurulmuş şirin köprüleriyle büyülü bir masal diyarı. BiP'te paylaş

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