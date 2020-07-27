İstanbul'a yakın doğa ile iç içe 5 tatil rotası

Kurban Bayramı'nı da pandemi sebebiyle İstanbul’da geçirecekler bir hayli çok. Hal böyle olunca İstanbul'a yakın tatile gidilecek yerler merak konusu. İstanbul’a yakın günübirlik veya birkaç günlüğüne keyifli vakit geçirilebilecek güzel destinasyon önerilerini sizler için derledik. İşte İstanbul'a yakın tatile gidilecek yerler.
İstanbul'a yakın tatile gidilecek yerler ile kısa bir tatil kaçamak yapmak isteyenler için 5 farklı rota oluşturduk. İstanbul'a iki üç saat uzaklıktaki bu yerlere giderek kalabalıktan uzak, doğayla iç içe bir tatil keyfi yaşabilirsiniz.
İşte İstanbul'a yakın tatile gidilecek yerleri:
Uçmakdere-Tekirdağ
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı eski bir Rum köyü olan Uçmakdere, eski yerleşim dokusunu ve yaşam kültürünü devam ettiriyor. İstanbul'a olan yakınlığı sayesinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde ziyaretçilerine yöresel köy ürünleri ve köy yaşamıyla buluşmanın keyfini yaşatıyor. Uçmakdere’de yamaç paraşütü yapabilir, kendinizi mavi sulara bırakabilirsiniz.
Abant- Bolu
Özellikle İstanbul ve Ankara’da yaşayanlar için muhteşem bir hafta sonu kaçış rotası olan Abant, doğal güzellikleriyle misafirlerini kendine hayran bırakıyor. Yaz aylarında yemyeşil bir doğa ile konukları karşılayan Abant, göl kenarındaki yürüyüş parkurlarıyla da herkesin beğenisini kazanıyor.
Kıyıköy- Kırklareli
M.Ö. 500'lü yıllarda Lidyalıların kurduğu Kıyıköy, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı bir kasaba. Kazandere ve Papuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bu kasaba, yeşilin ve mavinin tüm renkleri misafirlerinin beğenisine sunuyor. İstanbul’a 3 saatlik uzaklıktaki bu eşsiz alan, kısa tatiller için oldukça ideal.
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Sakarya-Acarlar Langozu
Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longozu olan Sakarya Acarlar Longozu, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, kuş çeşitliliğiyle turistlerini kendine çekiyor. Ahşap yürüyüş yolları, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Langoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla beğeni topluyor.
Bartın-Amasra
Bartın’ın en sevilen sahil kasabası olan Amasra; plajları ve özellikle balık restoranlarıyla görenleri hayran bırakıyor. Sırtını dayadığı yemyeşil ormanların maviyle buluştuğu noktaya kurulan bu destinasyon kısa bayram tatili için oldukça ideal.