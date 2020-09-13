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Hayat İstanbulda dijital moda haftası
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

İstanbul’da dijital moda haftası

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul dijital platformda gerçekleşecek. 12-16 Ekim tarihleri arasında, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile uluslararası dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek moda haftasının çekimlerine başlandı.

Serap Cebeci Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Her sektör gibi moda dünyası da pandeminin olumsuz/olumlu etkisi altında ve yarattığı değişimlere şahit olduğumuz bir döneme girdi. Global anlamda kuralların güncellendiği moda endüstrisi, Covid-19›la beraber önceliklerin ve beklentilerin yeniden gözden geçirildiği, alternatif moda haftası takvim ve içeriklerinin konuşulduğu yeni bir döneme girerken, sektörün en büyük devrimi ise dijital moda haftaları oldu.

Fotoğraf: Arşiv

ÇEKİMLERE BAŞLANDI

Paris, Milano ve diğer moda başkentlerinden sonra Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’un (MBFWI) 15. sezonunun da dijital platformada gerçekleşeceği duyuruldu. 12-16 Ekim tarihleri arasında, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile uluslararası dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek moda haftasının çekimlerine başlandı. 30’dan fazla tasarımcının katılacağı bu dijital etkinliğin defile çekimleri Galataport İstanbul ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. İstanbul’un kültürel ve tarihi zenginliklerini dijital moda haftası aracılığıyla eş zamanlı olarak global moda platformlarına taşınacak.

Fotoğraf: Arşiv

MODA PROFESYONELLERİ TARAFINDAN İZLENECEK

Büyük moda haftaları arasında sıkışıp kalan, çoğu zaman global takvimin gerisinde kaldığı için büyük satın almacılar tarafından takip edilemeyen İstanbul moda haftası ilk kez yurt dışından birçok moda profesyoneli tarafından izlenebilecek. Moda yayıncılığı anlamında global ölçekte lider iki marka olan Vogue Runway ve Business of Fashion, MBFWI›de yer alan defile ve tasarımcılara yer verecek. Ayrıca global ölçekte lider iki dijital showroom olan Joor ve Ordre ile bir işbirliği çerçevesinde koleksiyonlar bu platform üzerinden global satın alma sorumlularının beğenisine açılacak.

Fotoğraf: Arşiv

Yeni sezon tanıtılacak

  • Markalar ve tasarımcılar resmi internet sitesi www.mbfwistanbul.com yayınlanacak olan sanal etkinlik alanında koleksiyonlarını dijital formatta sunma fırsatı bulacaklar. Ayrıca sanal sergi salonları, paneller ve farklı disiplinleri bir araya getiren işbirlikleri etkinlik takviminde yer alacak. Kadın ve erkek koleksiyonlarının yanı sıra ilk kez cinsiyetsiz koleksiyonlara da yer verilecek. Değişimi, inovasyonu ve endüstrinin sürdürülebilirlik ekseninde geleceğini sahiplenen MBFWI, yeni sezonunda İlkbahar-Yaz 2021 sezonlarının yanı sıra Sonbahar-Kış 2020/21 sezonlarına da yer vererek hem sezon içi koleksiyonları son tüketici ile buluşturan yaratıcı bir sezonsuz platform işlevi görecek, hem de her zaman olduğu gibi sektör profesyonellerinin gelecek sezon tasarımlarını keşfetmelerini sağlayacak. Ayrıca farklı sezonlara yönelik tasarımları aynı koleksiyon çatısı altında sunmak isteyen tasarımcı markaları ve tasarımcılara da kapılarını açacak. Dijital moda haftasının gerek katılımcılara, gerekse izleyicilere sınırların kaldırıldığı, daha özgür ve yaratıcı bir platform sunduğuna ve daha geniş bir kitleye hitap etme fırsatı tanıdığına inanan MBFWI Organizasyon Komitesi, etkinlikle ilgili yenilikleri önümüzdeki günlerde paylaşacak.
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