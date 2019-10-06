İstanbul’un film mevsimi

Bu yıl 7.si düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin programı belli oldu. 18-25 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek festivalin bu yılki teması ise “İstanbul’un Festivali” olarak belirlendi. Türk ve dünya sinemasının en iyi ve ödüllü örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak festival bu yıl 25 ülkeden toplam 83 filme ev sahipliği yapacak. Cannes, Venedik, San Sebastian gibi filmlerde dünya prömiyerini yapan önemli yapımları uluslararası kategoride izleyiciyle buluşturmaya devam edecek. Festivalin açılışını 72. Cannes Film Festivali’nin kapanış filmi olan “The Specials” yapacak.

ULUSAL YARIŞMA DOLUDİZGİN

Özellikle ulusal yarışma kategorisi festivalin önemli bölümlerinden biri. Türk sinemasının gelişmesi ve desteklenmesi adına düzenlenen yarışmanın programı bu yıl dopdolu. Mahmut Fazıl Coşkun’un jüri başkanlığını yapacak festivalde 9 film yer alıyor. Burak Çevik’in “Aidiyet”, Semih Kaplanoğlu’nın “Bağlılık-Aslı”, Murat Pay’ın “Dilsiz”, Seyid Çolak’ın “Kapan” Nazif Tunç’un “Karınca”, Olgun Özdemir’in “Kızım Gibi Kokuyorsun”, Eylem Kaftan’ın “Kovan” Cenk Ertürk’ün “Nuh Tepesi”, ve Cihan Sağlam’ın “Uzun Zaman Önce” büyük ödül için yarışacak.

Bağlılık Aslı

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ise ödüllü yönetmen Brillante Mendoza başkanlığında gerçekleşecek. Nariman Aliev’in “Homeward”, Lendita Zegiraj’ın “Aga’s House”, Adilkhan Yerzhanov’un “A Dark Dark Man”, Mohsen Makhmalbaf’ın “Marghe And Her Mother”, Ines Tanoviç’in Bosna Hersek’in Oscar adayı ve 25. Saraybosna Film Festivali’nin açılış filmi ”The Son” bu yıl yarışacak filmler arasında. Uluslararası kategoride En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve Jüri Özel Ödülleri olmak üzere 5 ödül dağıtılacak.

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Aga’s House

ONUR ÖDÜLÜ KİM Kİ DUK’UN

Festivalin bu yılki onur ödülü Güney Kore sinemasının önemli isimlerinden Kim Ki Duk’a verilecek. Yönetmenin festival kapsamında özel bir retrospektifi de izleyicilerle buluşacak. “The Net” ve “Pieta” filmlerinin yanı sıra Berlin Film Festivali’nde de yer alan “Human, Space,Time Human” filmi de Türkiye’de ilk defa gösterilecek. Bosphorus Film Lab kapsamında özel bir Master Class verirken, kapanış töreninde ise onur ödülü alacak.

YEDİ YAŞA ÖZEL FİLMLER

Festivalin “Dünya Sineması”, “Uzun Yürüyüş”, “Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması“, “Uluslararası Kısa Kurmaca Belgesel Film Yarışması”, ““Bi’ Dünya Belgesel” kategorilerinde de Türkiye prömiyerini yapacak çok sayıda özel film yer alıyor. Program ve filmler hakkında detaylı bilgi www.bogazicifilmfestivali.com adresinden edinilebilir.

SUÇ VE CEZA’DA ENDÜSTRİ BULUŞMASI

Ardından Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başlayacak. Festivalin 9. yılında “Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması”nın jüri başkanlığını bu yıl oyuncu Zuhal Olcay yapacak.

Ulusal ve uluslararası filmlerin yer alacağı festival 22–28 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. 21 Kasım 2019 Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey’de açılışı yapılacak olan festivalin filmleri; Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City’s sinemalarında gösterime girecek. Her yıl akademik programları ile farklılaşan festivalde ilk kez 23-25 Kasım 2019 tarihleri arasında endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı, projelerin yarışmadan profesyonellere sunulduğu VisionIST, Endüstri Günleri gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez yapılan Altın Terazi Kısa Film Projesi Yarışmasına katılan 68 adalet temalı senaryo içinden ön jüri tarafından seçilen 10 finalist belli oldu. Finale kalan projeler VisionIST süresince ana jüriye sunum yapacaklar. Biletler her yıl olduğu gibi bu yıl da Biletix üzerinden seyirciye ulaşacak.

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DOSTLUK FESTİVALİ BAŞLIYOR

Mariam

Fethi Gemuhluoğlu’nun «İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak” düşüncesinden hareketle “dostluk” kavramını merkeze alan “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali” jürisi de geçtiğimiz hafta belli oldu. Bu yıl 13, 14 ve 15 Aralık’ta ikincisi düzenlenecek festival Reis Çelik başkanlığında toplanacak.

Festivalde farkındalık oluşturulması ve dostluğun büyütmesi hedeflenirken, bu yıl Fono Film işbirliğiyle 30-31 Ekim’de, filmlerin teknik anlamda da kabul edilebilir bir standarta kavuşması amacıyla “Post Prodüksiyon Atölyesi” düzenlenecek.

Geçen yıl yarışma seçkisinde 17, Panorama Seçkisi’nde 14 ve Kırk Yıllık Hatır Seçkisi’nde 17 filmi izleyiciyle buluşturan festivalin direktörü Faysal Soysal, geçen yıl 800’e yakın başvuru aldıklarını ve büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Soysal, başvuranlarda bir yaş sınırı gözetilmemesine rağmen kısa film yarışması olmasından dolayı daha çok gençlerin ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Fethi Gemuhluoğlu’nun dostluk felsefesini yaymak, belirginleştirmek ve diğer coğrafyaların bundan haberdar olmasını sağlamayı hedefledikleri festivalin kapsayıcı yönüne değinen Soysal şunları söyledi: “Bu festival, Türkiye’nin Afrika’yla Orta Doğu’yla dünyada yeni oluşturduğu dostluk yüzünün sanatsal anlamdan bir yansıması olacak. Son başvuru tarihimiz 15 Ekim. Başvurularımız şu anda kadar iyi gidiyor.