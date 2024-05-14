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ISUBÜ-SDÜ öğrencileri Filistin için ortak yürüyüş düzenledi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Doğu Türkistan’daki Zulme karşı durmak amacıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Toplulukları tarafından “Büyük Gazze Buluşması” etkinliği düzenlendi.

17:12 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 17:38 - 14/05/2024 Salı
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ISUBÜ-SDÜ öğrencileri Filistin için gösteri düzenledi.
ISUBÜ-SDÜ öğrencileri Filistin için gösteri düzenledi.

ISUBÜ-SDÜ öğrenci topluluklarının ortak düzenlendiği etkinlik, 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı’nda gerçekleştirildi. ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ile SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, İl Müftülüğü, AFAD temsilcileri ve çok sayıda akademik-idari personel ve öğrencinin katıldığı buluşmada, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı şiddete karşı sloganlar attı.



ISUBÜ Rektörü Prof.Dr. Yılmaz ÇATAL katılımcılara hitap ederek 7 Ekim’den bu tarafa İsrail'in okul, hastane ve sivil yerleşim yeri ayırımı yapmaksızın saldırılarını sürdürdüğünü ve artık tüm dünyanın buna sessiz kalırken ABD ve Avrupa Ülkelerindeki Üniversite öğrenci ve öğretim elemanlarının üniversitelerinde İsral’i protesto ederek sessizliği bozduğunu belirterek, bu protestolarda öğrenci ve öğretim elemanlarının göz altına alınmasını kınadıklarını belirtti. Zulme karşı taraf olan öğrencilere teşekkür ederek, Genç Filistin İnsiyatif Platformunun nöbet çadırının açılışını yapmaktan memnun olduklarını söyledi.



Bu tepkilerin devamlılığını sağlamak adına öğrenci topluluklarının meydanda olacaklarını belirtti. ISUBÜ- SDÜ öğrencileri, Filistin halkının haklı davasında kendilerinin her daim destekçisi olduklarını açıkladı. Yapılan duanın ardından katılımcılar dağıldı.


#Filistin
#Gazze
#İsrail
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