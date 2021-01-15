İyilik daima kazanır

O cebimdeyken ben dünyanın en güçlü çocuğuydum, onun kalbimin üstündeki sıcaklığı dünyayı daha umutlu bir yer haline getiriyor.

ZEYNEP TUBA KESİML

Gülsüm Sezgin’in “kendi evinde doğup büyüme şansı elinden alınan yersiz yurtsuz çocuklar için” kaleme aldığı İbrahim ile Kartopu adlı eseri, Erdem Çocuk etiketiyle yayımlandı. Savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan bir kuşla İbrahim’in hikâyesine yer verilen kitabın çizimleriyse Feyza Eryüksel Koyunoğlu’na ait.

Suriye’deki savaş sebebiyle üç milyondan fazla insan Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Türkiye’yi güvenli ve sıcak bir yuva bilen sadece insanlar olmadı. Binlerce hayvan da katıldı kervana. Kimi kendi çabasıyla geçti sınırı, kimi de sahibinin omzunda. Türkiye’ye ait bir kuş türü olmayan “ak yanaklı Arap bülbülü” de Suriye Savaşı sonrasında Türkiye’de görülmeye başlandı. Gülsüm Sezgin de bundan ilham alarak yazmış İbrahim ile Kartopu’nu. Gerçek hayattan beslenen bu hikâyede İbrahim’in iç dünyasını, kendi ağzından dinliyoruz. Savaşın ne olduğunu bilmeyen ancak kötü bir şey olduğunu hisseden İbrahim’in savaşla tanışmasına ve göç yolculuğuna tanıklık ediyoruz kitapta. Savaş uçaklarından kuşlara uçacak yer kalmayan bir gökyüzünün altından geliyor İbrahim. Ailesiyle Türkiye’ye doğru yola çıkmışken karşılaşıyor minik kuşla. Sonradan türünün ak yanaklı Arap bülbülü olduğunu öğrendiği kuşuna Kartopu ismini koyuyor. Henüz yumurtadan yeni çıkmış çelimsiz bir yavru Kartopu. Tüm ailesinin gitmiş olabileceğini düşünüp kendisini Kartopu ile özdeşleştiriyor. Gömleğinin iç cebine yerleştiriyor onu. Kısa bir süre sonra evine dönmeyi ümit eden İbrahim, “O cebimdeyken ben dünyanın en güçlü çocuğuydum, onun kalbimin üstündeki sıcaklığı dünyayı daha umutlu bir yer haline getiriyor.” diyor Kartopu için. İbrahim ve ailesinin karşısına çoğunlukla iyi insanlar çıksa da maalesef onları fazlalık olarak gören, niye geldiler, ülkelerine dönsünler diyenlerle de karşılaşıyorlar. Ötekileştirmenin çocuk dünyasında nasıl karşılık bulduğunu hissettiğimiz İbrahim ile Kartopu’nda, iyiliğin; endişe ve korkudan daha güçlü olduğu ve her daim iyiliğin kazandığı vurgulanıyor. İbrahim’in kuşunu ailesine kavuşturma serüveniyle devam eden kitap çocukların empati yeteneğinin gelişmesine katkı sağlayacak bir hikâye sunarken Türkiye’de mülteci meselesinin çocuk kitaplarında yer bulması konusunda önemli bir boşluğu dolduruyor. Derinlikli anlatımı, akıcı dili ve benzetmeleriyle kısa bir süre de olsa dünyaya “Bir yerde yeniysen bazı insanların seni kabul etmesi zaman alıyor,” diyen mülteci bir çocuk gibi bakmamıza vesile olan İbrahim ile Kartopu 8 yaş üstü okuyucusunu bekliyor. İbrahim’in umudu hepimize örnek olsun!

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İbrahim ile Kartopu,Gülsüm Sezgin, Erdem Çocuk, 88 sf., Aralık 2020

Oğuz’un mektubu, Cahit’in uçurtması

Tefrika Yayınları tarafından 2015 yılında 12 kitaplık bir Çocuk Edebiyatı Dizisi yayımlanmıştı. Edebiyatımıza yön veren ünlü şair ve yazarların eserlerinden, hayatlarına dair detaylardan yola çıkarak kurgulanan serinin yeni kitapları da basıldı. Küçük Oğuz Atay ve Mektup Arkadaşı ile Küçük Cahit Zarifoğlu ve Renkli Uçurtma da bu dizinin yeni kitaplarından. A. Fatih Aktaş tarafından kaleme alınan ve Büşra Çakmak’ın çizimleriyle renklendirdiği kitaplar 3-8 yaş aralığı için yazılmış. Çocuk Edebiyatı Serisi sunduğu sade ve akıcı hikâyelerle çocukları erken yaşlarda edebiyatın kıymetli isimleriyle tanıştırmayı ve onların kültürel gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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Bir mektup ödeviyle hayatı değişen küçük Oğuz Atay’ı ve uçurtmalarını kendi elleriyle yapan küçük Cahit Zarifoğlu’nu okuyabileceğiniz bu iki kitabın da okurları tarafından çok sevileceğini düşünüyoruz.

- Küçük Oğuz Atay ve Mektup Arkadaşı, A. Fatih Aktaş, Tefrika Yayınları, 24 sf., Temmuz 2020

- Küçük Cahit Zarifoğlu ve Renkli Uçurtma, A. Fatih Aktaş, Tefrika Yayınları, 24 sf., Ağustos 2020

Küçücük tohum nasıl kocaman ağaç olur?

İki yıldır “Doğa Dedektifleri” hesabından atölyeler düzenleyen, paylaşımlarıyla çocukların tabiata olan bakışını derinleştirmeyi hedefleyen Hatice Kübra Cebeci’nin Minik Dev Tohum isimli kitabı Cezve Çocuk tarafından yayımlandı. Rengârenk tasarımı ve eğlenceli içeriğiyle tohumun hayret uyandıran yolculuğuna şahitlik ettiğimiz kitap 7 yaş üstü okuyucusunu bekliyor.

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Minik Dev Tohum; çimlenme, tozlaşma, döllenme gibi aşamalarla bir tohumun başından geçenleri önümüze seriyor. Ancak kullanılan terimler minik okurları korkutmasın. Bütün kademeler akılda kalıcı hikâyelerle zenginleştirilmiş, renkli görsellerle bilginin toz olup uçması engellenmiş. Doğanın ve tohumun önemine dikkat çekilirken yöneltilen zihin açıcı sorularla çocuğun kâinatla sıkı bir bağ kurması amaçlanmış. Kapsamlı içeriği ve bütün bu düzenin kendi kendine oluşmayacağını hatırlatan anekdotlarıyla Minik Dev Tohum benzer işler arasında öne çıkıyor.

Meşe palamudu ormanları nasıl oluşur, tohumun içinde ne var, çenekler ne işe yarar, ardıç ağaçları nasıl çoğalır, arılar hangi çiçekleri çok sever gibi soruların cevabını bu kitapta bulabilirsiniz. “Tohum bir toplumun tarihidir, geçmişidir, geleceğidir” hatırlatması yapılırken Yusuf peygamberin, ülkesine gelen kıtlığa karşı nasıl önlem aldığına değinilmesi ayrıca güzel.

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Kitabın sonunda yer alan etkinlik önerileriyse çocukların öğrendiklerini pekiştirmesi ve bilgiyi kalıcı hale getirmesi açısından çok kıymetli.

Hatice Kübra Cebeci, Minik Dev Tohum, Cezve Çocuk, 80 sf., 2020