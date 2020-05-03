İyilik salgını yendi

Yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin artması, paylaşımın hâkim olması için çalışan kurumlar salgın günlerinde daha aktif bir roldeler. Ramazan ayını karantinada geçirdiğimiz bu günlerde “Mazlum ve Mağdurlar için El Ele” sloganıyla yola çıkan Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği, dünyadaki ihtiyaç sahiplerine el uzatmak için çalışıyor.

PLANLAR SALGINA GÖRE

Fotoğraf: Arşiv

Yüzden fazla ülkede çalışmaları bulunan dernek, kurban organizasyonuyla dikkat çekiyor. Az gelişmiş, fakirliğin, mağduriyetin yüksek olduğu ülkeleri tercih ettiklerini belirten Hasene International Başkanı Mesud Gülbahar, çalışmalar hakkında şu bilgileri veriyor: "Bütün Müslüman kardeşlerimize, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Geleneksel kurban çalışmalarımızı 10. yılımız dolayısıyla daha fazla ülkede organize etmek istiyoruz. Ancak malum, korona salgını nedeniyle birkaç plan yaptık. Salgının seyrine göre çalışmalarımıza bir yön çizeceğiz. Bunun yanında 60 ülkede kumanya dağıtımı yapıyoruz. 13 ülkede su kuyusu çalışmamız mevcut. 33 farklı ülkeden de yetimlerimiz var, onlarla ilgileniyoruz."

İNSANLAR YALNIZLAŞTIRILIYOR

Pandemi sürecinde Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği, Türkiye'ye 10 milyon lira yardım yaptı. Gülbahar, bu yardımın detaylarını şu sözlerle ifade ediyor: "Merkezimiz Almanya'da olsa da kökleri Türkiye'de olan vatandaşlarımızın isteği, Suriyeli misafirlere büyük oranda sahip çıkılmasından dolayı Türkiye'ye yardım yapmanın bereketli olacağına inandık. Savaş ortamından gelen insanlar var. Onlar için özel faaliyetlerimiz de oluyor. İnsanların bir an önce normal hayatlarına dönmelerini temenni ediyoruz."

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Mesud Gülbahar HaseneInter National Başkanı

Asıl faaliyetlerini Asya ve Afrika'da gerçekleştiren Hasene, Avrupa'da da varlığını hissettiriyor. Mesud Gülbahar, "Avrupa'daki çalışmalarımızı cüzi miktarda tutuyoruz. Burada kış aylarında sıcak çorba dağıtmaya başladık. Sıcak çorbayla birlikte sıcak bir muhabbete insanları teşvik etmeye çalışıyoruz. Dünyanın ve hayatın öneminden bahsediyoruz, umutsuzluğa kapılmasınlar istiyoruz, burada olduğumuzu belli edip bir dostluk köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Avrupa'da yalnızlık, toplumun kıyısında kalmışlık çok belirgin. Aile mefhumu eriyor her geçen gün, insanlar yalnızlaştırılıyor" diyor.

SAĞLIKÇILAR UNUTULMADI

Fotoğraf: Arşiv

Dünyayı saran korona virüs sonrası temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz duruma geldik. Salgından etkilenen kişilere de yardım ulaştıran ve ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Mesud Gülbahar, "Kumanya organizasyonumuzun başlangıcıyla birlikte korona salgını yoğunlaştı. Hastalığa karşı dirençli olmalarını sağlamak için Afrika'daki insanlara gıda desteği vermeye çalıştık. Avrupa'da ise çalışamayanlar var, yaşı yüksek olduğu için dışarı çıkamayanlar var. Buradaki mağdurlar için ikram ve yardım gibi özel hizmetlerimiz oluyor. Avrupa'daki bazı camilerde maske dağıttık. Amerika'daki öğrencilerimize kumanya ikram ettik. Bu süreçte yoğun çaba sarfeden sağlık personelimize de küçük jestlerin yanında zaman zaman öğle yemeği verdik. Yani ülkeden ülkeye değişimler oluyor, insanlara farklı katkılarda bulunuyoruz" şeklinde konuşuyor.

HER ÇALIŞMANIN KARAKTERİ FARKLI

"Her çalışmanın farklı bir karakteri var" diyen Mesud Gülbahar, " İyilik yapmak, güzeli teşvik etmek, çocukları sevindirmek istiyoruz. Bazen ameliyat masrafına katkı sağlamak, eğitimlerini sürdürmek... Allah'ın nasip ettiklerinden onları da pay sahibi edebilmek hedefindeyiz. Her yardımı aslında kendimize yapıyoruz. Hangi nimetler içinde yaşadığımızı görüyoruz ve şükrümüz artıyor, kıymet bilir oluyoruz" diyor. Kumanya'nın hikmeti paylaşmaktır diyerek kampanya başlatan dernek, birçok haneyi sevindirdi. Bugünlerde ise zekat ve fitre organizasyonları devam ediyor. Belçika, İsviçre, Kanada, Balkanlar gibi birçok bölgede teşkilatı bulunan Hasene'ye ulaşmak çok kolay. Birçoğunun internet adresinden yetkili kişilere ulaşabiliyorlar. Camilere dağıtılan broşürler de derneğe ulaşımı kolaylaştırıyor.

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Bayram sevinci birlikte yaşanacak

Fotoğraf: Arşiv