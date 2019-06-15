​Kabaklı’dan çocuklar için

AYKUT ÖZER

EFSANELER VE KEŞİFLER ARASINDA

Ahmet Kabaklı’nın on çocuk hikâyesi, resimli roman hâlinde on farklı kitap olarak yayınlandı. Bazı hikayelerde Kabaklı’nın kendi geçmişinden de parçalar bulunuyor. Örneğin Munzur Baba’da yazarın çocukluğunda geçen Munzur Suyu efsanesi anlatılıyor. Efsane, Munzur Baba’nın gaipten Hacc’a giderken yürüdüğü yola benzetilen, Fırat’a karışan, Peygamberimizi görmek niyetiyle Bağdat ve Basra’yı dolaşan Munzur Suyu üzerinden anlatılıyor. Çocukluğunda yaptığı ilk yolculuğa odaklanan Murat Kenarı hikayesinde Kabaklı, okurlarını Murat Suyu’nu Akdeniz, Hazar ve Manş ile kıyaslayan bir hayal dünyasına şahit tutuyor. Hırsız Korkusu’nda ise bizi çocukluğuna götüren Kabaklı, hayalinde canlandırdığı “hırsız”ı ve ona duyduğu korkuyu okuyoruz. Minik kahramanımız masallarda duyduğu devler, cadılar, hortlaklar gibi hırsızları keşfetmeye çalışıyor.

KIYMETLERİMİZİ ÖĞRETİYOR

Kırk Kuyu’da içinde dut pestilleri, üzüm sucukları, biber, patlıcan, tarhana kurutulan bağ evleri olan Harput’ta geçen efsaneyi okuyoruz. Hikayenin kahramanıyla birlikte minik okurlar sevginin gücünü, cinayetin fenalığını, çevremizdeki güzellikleri görmeyi öğreniyor. Boz Atlı Hızır adlı kitapta ise Kabaklı, “Ormandaki taze çamları ziyan eden, hırsız gibi evlere bacadan giren” Noel Baba yerine “Geçtiği yerlere yeşillik, bereket ve ümit getiren” Hızır Aleyhisselâm’ı büyüklere hatırlatıyor, küçüklere de tanıtıyor. Seride ayrıca Gümüş, Ay Tutmaca Oyunu, Ejderha Taşı, Mercan Şehir, Altın Top bulunuyor. Hikayeler sayesinde nefis terbiyesi, dostluk, cesaret, iyilik gibi kavramlar çocuklara öğretiliyor. Erhan Genç editörlüğünde okura ulaşan kitaplarda Yücel Kaya’nın animasyon çizimleri yer alıyor. Çizgi filmlerin ilgi çekici havasıyla keyifli bir okuma vaat eden çizimler, hikayelerin özünü anlamaya çalışan çocuklara yardım ediyor. Sade dile sahip on hikaye, dini ve milli kıymetlerimizi öğretirken genel kabul görmüş ahlaki değerleri de küçük okurların anlayabileceği şekilde kolay bir okumayla sunuyor.