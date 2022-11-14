Hayat Kaçırılan eserlerimizi iade ettiler
KÜLTÜR SANAT

Kaçırılan eserlerimizi iade ettiler

Ülkemizdeki antik kentlerden ABD'ye kaçırılan 9 parçadan oluşan altı tarihi eser, Antalya Müzesi’nde düzenlenen törenle iade edildi. Manhattan Bölge Savcılığı, Amerikan İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi (HSI) , Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya ve Burdur müze müdürlükleri gibi birimlerin ortak çalışmalarıyla, eserler ülkemize kazandırıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaçırılan eserlerimizi iade ettiler
​Kaçırılan eserlerimizi iade ettiler.

Ülkemizdeki antik kentlerden ABD'ye kaçırılan 9 parçadan oluşan altı tarihi eser, Antalya Müzesi’nde düzenlenen törenle iade edildi. Manhattan Bölge Savcılığı, Amerikan İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi (HSI) , Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya ve Burdur müze müdürlükleri gibi birimlerin ortak çalışmalarıyla, eserler ülkemize kazandırıldı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Lucius Verus heykeli, Attis heykelciği, Apollon heykelciği, Kusura tipi idol, düver pişmiş toprak levhası ve 4 parçalı sütunlu lahdin iade törenine katıldı. Türkiye'nin çok etkileyici bir kültür mirasının olduğunu belirten Flake, daha sonra Bakan Ersoy ve protokol üyeleriyle Antalya Müzesi’ni gezdi.

Filmlerim aileyi bir araya getiriyor: İrlandalı yönetmen Jim Sheridan İstanbul'da
HAYAT
Filmlerim aileyi bir araya getiriyor: İrlandalı yönetmen Jim Sheridan İstanbul'da
Terörü lanetlediler

Terörü lanetlediler

​Ünlü isimlerden hain saldırıya tepki yağdı.
Başvurularbugün başlıyor

Başvurular
bugün başlıyor

​Polis Akademisi'ne 13 bin öğrenci alınacak.
46 kişi gözaltında

Bakan Bozdağ Taksim'deki hain terör saldırısıyla ilgili son bilgileri Yeni Şafak'la paylaştı.

​'Bulgular PKK/PYD terör örgütünü gösteriyor'

Hain saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Bombalı saldırı sonrası dikkat çeken detay.

İstiklal'deki saldırının arkasındaki faillere işaret edip net mesaj verdi.
Yeniden yaya<br>trafiğine açıldı

Yeniden yaya
trafiğine açıldı

İstiklal Caddesi'ndeki incelemeler sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'ya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.