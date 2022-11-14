​Kaçırılan eserlerimizi iade ettiler.

Ülkemizdeki antik kentlerden ABD'ye kaçırılan 9 parçadan oluşan altı tarihi eser, Antalya Müzesi’nde düzenlenen törenle iade edildi. Manhattan Bölge Savcılığı, Amerikan İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi (HSI) , Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya ve Burdur müze müdürlükleri gibi birimlerin ortak çalışmalarıyla, eserler ülkemize kazandırıldı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Lucius Verus heykeli, Attis heykelciği, Apollon heykelciği, Kusura tipi idol, düver pişmiş toprak levhası ve 4 parçalı sütunlu lahdin iade törenine katıldı. Türkiye'nin çok etkileyici bir kültür mirasının olduğunu belirten Flake, daha sonra Bakan Ersoy ve protokol üyeleriyle Antalya Müzesi’ni gezdi.

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