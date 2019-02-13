Hayat Kaçırılmış gibi yapıp ailesinden fidye istedi
AKTÜEL

Kaçırılmış gibi yapıp ailesinden fidye istedi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ilginç bir olay yaşandı. Bir kişi, babasından 100 bin dolar alabilmek için kaçırıldığı süsü vererek fidye talebinde bulundu. 100 bin dolar isteyen kişi, polisin güvenlik kameralarını izlemesi sonucu arkadaşının evinden çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağdat
Bağdat

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan yaptığı yazılı açıklamada, bir babanın Bağdat'ta oğlunun kaçırıldığını ve kendisinden fidye talep edildiğini belirterek şikâyette bulunduğunu ifade etti.

Babanın şikâyeti üzerine soruşturma başlattıklarını belirten Maan, olayla ilgili bilgileri toplayıp güvenlik kamera kayıtlarını izlediklerini kaydetti. Maan, soruşturma sonucunda, kaçırıldığını iddia eden kişinin bir arkadaşının evinde gizlendiğinin belirlendiğini aktardı.

Bakanlık Sözcüsü, "Kaçırıldım" diyerek babasını arayan ve 100 bin dolar fidye isteyen söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisini verdi.

İnsan vücudundaki yağlardan yaptı 32 dolara satıyor
HAYAT
İnsan vücudundaki yağlardan yaptı 32 dolara satıyor

Tuzlandığı için ölen bebekler var
HAYAT
Tuzlandığı için ölen bebekler var
/**/
NATO'da diplomasi trafiği

NATO'da diplomasi trafiği

Bakan Akar, Brüksel'deki toplantıda mevkidaşlarıyla görüşüyor.
Gizli ağlar deşifre oluyor

Gizli ağlar deşifre oluyor

Bahçeli: Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor.
İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

Devrim Muhafızları'nı taşıyan otobüsü hedef aldılar.

KPSS davasında karar

KPSS davasında karar

Mahkeme 70 sanığa hapis cezası verdi.
Sessiz sedasız idam ettiler

Sessiz sedasız idam ettiler

​Mısır mahkemeleri darbe karşıtı 3 kişiyi daha darağacına gönderdi.
15 kilometre uzatacağız

15 kilometre uzatacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta müjdeyi verdi.
Yer: Soçi Zaman: Yarın

Yer: Soçi Zaman: Yarın

Türkiye'den Soçi zirvesiyle ilgili açıklama.

Osmanlı tokadını vuracağız

Osmanlı tokadını vuracağız

Erdoğan, ​Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.
Otel inşaatları durduruldu

Otel inşaatları durduruldu

Peribacaları'nda otel inşaatına bakanlık incelemesi.
8 bin bekçi alınacak

8 bin bekçi alınacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
NATO'da kritik görüşme

NATO'da kritik görüşme

Savunma ​Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü.
AK Parti'den 3600 müjdesi

AK Parti'den 3600 müjdesi

Bülent Turan: Takvim uygun olursa çıkarılacak.
AB: Suudiler terörü destekliyor

AB: Suudiler terörü destekliyor

​Suudiler, Kaşıkçı cinayetiyle dünyanın gündeminde.
İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Cumhur İttifakı'nda iş birliği 50 ile çıkabilir.
Trabzon maçı son damla oldu

Trabzon maçı son damla oldu

​Yusuf Namoğlu MHK'dan istifa sebebini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.