Kaçırılmış gibi yapıp ailesinden fidye istedi

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan yaptığı yazılı açıklamada, bir babanın Bağdat'ta oğlunun kaçırıldığını ve kendisinden fidye talep edildiğini belirterek şikâyette bulunduğunu ifade etti.
اللواء سعد معن : حضر الى مكتب مكافحة اجرام المنصور التابعة إلى مديرية مكافحة بغداد، شخص يبلغ عن تعرض ابنه الى حادث خطف وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية ومشاهدة كامرات المراقبة تم التوصل الى ابنه وبعد التعمق بالتحقيق معه تبين انه لم يتعرض الى حادث خطف pic.twitter.com/HO4KRGnyWw
— سعد معن الموسوي (@saadmaanoficial) 12 Şubat 2019
Babanın şikâyeti üzerine soruşturma başlattıklarını belirten Maan, olayla ilgili bilgileri toplayıp güvenlik kamera kayıtlarını izlediklerini kaydetti. Maan, soruşturma sonucunda, kaçırıldığını iddia eden kişinin bir arkadaşının evinde gizlendiğinin belirlendiğini aktardı.
Bakanlık Sözcüsü, "Kaçırıldım" diyerek babasını arayan ve 100 bin dolar fidye isteyen söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisini verdi.