Kaçırılmış gibi yapıp ailesinden fidye istedi

Ekonomi

Benzine zam geliyor

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş zam geliyor. Motorinde ise 20 Şubat'a kadar herhangi bir fiyat artışı öngörülmüyor. Zam öncesi benzinin pompa fiyatı İstanbul'da 6.09 TL seviyesinde. Beklenen 13 kuruşluk artış ile benzinin litre fiyatı 6,22 kuruşa çıkacak.