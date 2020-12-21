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​KADES 1 milyonu geçti

KADES 1 milyonu geçti

Kadınların fiziksel şiddet, cinsel saldırı, taciz ve takip gibi tehlikeli durumlarda yardım çağırmak için kullanabildiği KADES uygulamasını indirenlerin sayısı 1 milyon 174 bine ulaştı. KADES üzerinden İçişleri Bakanlığı’na gelen ihbarların sayısı da 62 bin 45 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
KADES üzerinden İçişleri Bakanlığı’na gelen ihbarların sayısı da 62 bin 45 oldu.
KADES üzerinden İçişleri Bakanlığı’na gelen ihbarların sayısı da 62 bin 45 oldu.

İçişleri Bakanlığı’nın 1 milyon indirme hedefi koyduğu KADES uygulaması, bu rakamı da geçerek 1 milyon 174 bine ulaştı. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile kadınlar sadece fiziksel şiddet anında değil, cinsel saldırı, taciz, takip gibi diğer tehlikeli durumlarda da yardım çağrısında bulunabiliyor. İçişleri Bakanlığı da KADES’in kadınlar arasında bilinirliğinin artması için 16 Kasım’da kampanya ve tanıtım faaliyeti seferberliği başlatarak 1 milyon indirme hedefi belirledi.

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YÜZDE 113’LÜK ARTIŞ

  • Bu kapsamda basın yayın organları ve sosyal medya mecralarından yararlanılması, illerde valiler ve kaymakamlar öncülüğünde yürütülen çalışmalar, alandaki kolluk görevlilerinin KADES’i tanıtmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri, 16 yaş ve üzeri kadınlara SMS gönderimi sonucunda, KADES indirme sayılarında artış yaşandı.

Uygulamayı indiren kişi sayısı 16 Kasım tarihinde 550 bin 139 iken, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında yapılan tanıtım faaliyetleri neticesinde 20 Aralık tarihinde yüzde 113 oranında artış ile 1 milyon 174 bine yükseldi. Uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı ise 62 bin 45 oldu.

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İHBARLARA ANINDA MÜDAHALE

  • Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal uygulama mağazalarından indirebildiği KADES, acil durumlarda tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyor. İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne düşen konuma en yakın ekip sevk edilerek olaya anında müdahalede bulunuluyor.
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