Hayat Kadınlar için sanat arşivi
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​Kadınlar için sanat arşivi

Kadınlar için sanat arşivi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kadının sesini sanat dünyasında da duyurmak için harekete geçti. KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, düzenledikleri fotoğraf, kısa film ve senaryo yarışmaları ile hem bu coğrafyanın kadın hikayelerini zenginleştirmek hem de görsel bir arşiv oluşturmak istediklerini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk olarak üç farklı alanda yarışma düzenleyen KADEM sergi, söyleşi, atölye ve etkinliklerle bu alanda da kadınların dünyasını zenginleştirmeyi hedefliyor.
İlk olarak üç farklı alanda yarışma düzenleyen KADEM sergi, söyleşi, atölye ve etkinliklerle bu alanda da kadınların dünyasını zenginleştirmeyi hedefliyor.

Odağında kadının olduğu birçok sanatsal ve kültürel etkinliğin, haberin ve duyurunun sanatseverlerle buluşacağı yepyeni bir platform kademsanat.com. Birbirinden güzel projelerle yayın hayatına merhaba diyor. KADEM Sanat, sergi, yarışma, söyleşi, atölye, etkinlik gibi alanlarda sanata bir pencere açmayı ve açtığı o pencereden yüreklere dokunmayı amaçlıyor. Kültür ve sanatın gücüyle ürettiği hikayelerini, tüm dijital dünya takipçileriyle paylaşmayı hedefliyor. Kısa süre önce kurulan kademsanat.com, Kadın ve Demokrasi Derneğinin kültür-sanat faaliyetlerini bir web sitesi altında toplayacak. Hayatın içindeki kadını ön plana çıkardığı yarışmalarla yayın hayatına başlayan KADEM Sanat, ilgililerine renkli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Saliha Okur Gümrükçüoğlu

İLK ADIMDA ÜÇ YARIŞMA

KADEM Sanat’la ilgili açıklama yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu; sanatın toplum için önemli bir değişim ve dönüşüm aracı olduğunu hatırlattı. Bu alanda ortak eserler ortaya koymak adına tüm sanatçı ve sanatseverleri KADEM Sanat’ın bir parçası olmaya davet etti. Gümrükçüoğlu, düzenledikleri fotoğraf, kısa film ve senaryo yarışmaları ile hem bu coğrafyanın kadın hikayelerini zenginleştirmek hem de görsel bir arşiv oluşturmak istediklerini belirtti.

Üç farklı il temsilciliğinin öncülüğünde, üç farklı kategoride düzenlenen yarışmalar ile yayın hayatına başlayan KADEM Sanat, farklı temalar ile hayatın farklı noktalarında yer alan Anadolu kadınına dokunuyor. Bu doğrultuda KADEM Hatay Temsilciliği tarafından düzenlenen, “Göç ve Kadın” konulu kısa film yarışmasıyla, sanatın evrenselliğinden ve anlatım gücünden yola çıkılarak göçmen kadınların hayata tutunma çabasına dikkat çekilmek isteniyor. Oyuncu İpek Tuzcuoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi tecrübeli isimlerden oluşan jüri üyeleri, genç sinemacıların eserlerini oylamak için gün sayıyor. Yarışma, amatör ya da profesyonel, sinemaya ve kısa filme ilgi duyan, bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkesin katılımına açık. Son başvuru tarihi 27 Şubat 2021.

ANADOLU’DA KADIN

Kadın ve Demokrasi Derneği Sivas Temsilciliği tarafından düzenlenen “Anadolu’da Kadın” temalı kısa film senaryo yarışmasında ise Senarist ve Yönetmen Faysal Soysal ve Gazeteci Ayşe Olgun’un da aralarında bulunduğu tecrübeli isimlerden oluşan jüri, Anadolu kadınının dile gelmeyen, göze görünmeyen hikâyelerini anlatacak özgün senaryoları bekliyor. Yarışmanın son başvuru tarihi 25 Şubat 2021.

“Toprak ve Kadın” temasıyla KADEM Tokat Temsilciliği tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında ise objektifler bu kez kadınların toprakla ve tarımla şekillenen hayatlarına çevriliyor. Ülkemizin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Tokat’ta kadın emeği üzerinden farkındalık oluşması, kadın emeğine dikkat çekilmesi ve bu konuda nitelikli bir görsel arşiv oluşturulması, bu yarışmanın amaçları arasında yer alıyor. Jürisinde Yönetmen Ayşegül Yıldırım Kara ve Fotoğraf Sanatçısı Sevde Sevan Usak’ın da yer aldığı fotoğraf yarışmasında son başvuru tarihi, 1 Mart 2021. Her üç yarışmada da birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.000 TL, üçüncüye ise 5.000 TL para ödülü verilecek. Yarışmaya katılmak ya da bilgi almak isteyenler, yarışma şartname ve başvuru bilgilerine www.kademsanat.com web sitesi üzerinden ulaşabilir, ayrıntılı bilgi için kademsanat@kadem.org.tr adresinden irtibat kurabilirler.

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