Kafaya takılanlara cevap veren kitap

ŞULE T. KALA

İçinde bulunduğumuz çağ hepimize pek çok nimet sunarken, bu nimetleri kullanma tasarrufu konusundaki yetersizliğimiz bizi çıkmaza sürükleyebiliyor. Bilginin kaynağına ulaşmak için aylarca yolculuk yapan insanlar yerine, her türden bilgiye bir tıkla ulaşan insanlar var artık. Bilginin çokluğu beraberinde büyük bir kirliliği de getiriyor. Dolayısıyla modern çağda okuma-yazma bilmenin ötesinde bir farkındalık gerekiyor: “Ulaşılan bilginin güvenilirliğini okuma.”

Her şeye çok kolay ulaşmak bir nimet olmakla beraber, doğru anlaşılamadığı ve yorumlanamadığı zaman bir külfete dönüşebiliyor. Üstelik insanî değer ve olguların başında yer alan din, doğru aktarılamadığı ve anlaşılamadığı zaman istismara açık bir hale geliyor. Ülkemizde bu durumu önleme ve dinin insan hayatını anlamlandıran, zenginleştiren, kolaylaştıran yönlerini en güvenilir şekilde muhataplarına sunma noktasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmaları büyük bir önem taşıyor. Dinî ve geleneksel motiflerin teması, bu temas arasındaki denge ve bu dengenin anlaşılması için Kur’an ve Sünnet rehberliğinde çalışmalar hazırlanıyor. Bu çalışmaların akademik alanlara hitap edenleri olduğu gibi, doğrudan gündelik hayatımızın içine nüfuz edecek soru ve sorunları çözmeye yönelik, sade ve anlaşılabilir dille yazılmış olanları da oldukça fazla.

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NE TAKILIRSA CEVABI VARDIR

Kafama Takılanlar Cağfer Karadaş Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Eylül 2020 136 sayfa

Modern çağın çeldiricileri bilhassa gençler arasında etkili oluyor. Dini yeterince tanıma fırsatı elde edememiş, pek çok bilgi kirliliğine maruz kalmış gençlerin zihinleri sadece bu bilgilerle değil maksadını aşan, imanı güçlendirmekten öte inkâra yönlendirme amacı taşıyan sorularla yönetiliyor. İslâm dini akla ve düşünmeye, sormaya ve sorgulamaya ibadetler kadar önem verirken kasıtlı olarak ortaya atılan ve tamamen yanlış bilgiler sunan bazı içerikler, kitaplar, internet siteleri, sinema filmleri gibi yaygın kullanım ağlarıyla bu algı olumsuz ve kasıtlı şekilde yönetiliyor.

Kafama Takılanlar kitabı Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’ndan Prof. Dr. Cağfer Karadaş’ın ilahiyat alanındaki birikimlerini bize sunuyor. Ömrünü, ilahiyat alanındaki çalışmalara akademik bir çizgide adayan yazar aynı zamanda Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi.

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SOHBET DİLİNDE KALEME ALINMIŞ

Bu kitabı okuduğunuzda karşılıklı bir sohbet-müzakere içinde hissetmemeniz mümkün değil. Yazarın üslubu alandaki birikimini yansıtmakla beraber, akademik bir ağırlık yerine, gündelik bir derinlik sunuyor. Sorular üzerinden oluşturulan başlıklara sunulan cevaplarda İslâm’ın sorulara verdiği önemi sıklıkla hatırlamakla beraber size yeni sorular sorma fırsatı sunuyor. Bu yönüyle çocukluğumuzdan beri belki de pek çoğunu sistemli bir şekilde cevaplamakta zorlandığımız soruların cevabının aslında özümüzde olduğunu gösteriyor. Fıtrat ile iman arasındaki ilişki, sorulan her sorunun doğru olmayabileceğinin mantıkî açıklaması, iman ettiğimiz bazı durumların bile hatalı yorumlama biçimlerimiz nedeniyle bizi yanıltabileceği üzerinde de duruluyor.

Modern insanın “özgürlük” algısından, dinin insan hayatını sınırlayıp sınırlamamasına, Allah’ı nasıl tanıyacağımızdan, onun da yaratılmış olup olmayacağına, Allah’ın hem günah işlememize izin verip hem de bizi cezalandırması sorusundan, ibadetsiz inanç veya din olup olmayacağına daha pek çok sorunun cevabını güvenilir şekilde sunan Kafama Takılanlar sadece gençlere değil, gençlerin zor sorularına cevaplar bulmakta zorlanan ebeveynlerin, eğitimcilerin hatta kendi sorularıyla baş edemeyen bütün yetişkinlerin masa başı kitaplarından biri olabilecek nitelikte.

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Kitaptan bir alıntı ile hem içeriği hem de üslubu hakkında fikir vermek ve kitabı en kısa sürede temin edip okuma merakınızı güdülemek isterim.

“Din Hayatı Sınırlıyor Mu?” sorusuna yazarın vermiş olduğu cevaptan yalnızca bir kesit:

“Sınırları kaldırırsanız olacak belli: Karmaşa ve çatışma. Çünkü sınırlar, kurallardır. Kuralsız bir hayat ve toplum olmaz. Kaldıralım yollardaki sınırları ve kuralları görelim trafikte neler oluyor? Kuralsız hayat kısa, kuralsız toplum kaostur. Fakat sınırlar da makul ve hareket alanını yok etmeyecek şekilde olmalı. Zaten kuralların bir kısmı bunun içindir. Bazı kurallar sınır getirirken, bazı kurallar sınırlara sınır getirir. Çünkü sınırsız bir sınır da insanı ve toplumu boğar ve yok eder.”