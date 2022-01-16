Kahve de var sanat da ​

Üsküdar’ın son zamanlarda en gözde adreslerinden biri olan Uncular Caddesi. Buradaki dükkanlar yavaş yavaş kafelere dönüşüyor. Üsküdarlıların hafta sonu akın ettiği bu caddedeki bir kahveci dükkanı ise diğerlerinden çok farklı. Kurukahveci Hafız Ahmet adlı bu mekanın üst katında son bir yıldır birbirinden güzel resim ve hat sergileri açılıyor. Geçtiğimiz ay Saime Rikkat’ın sergisinden sonra bu hafta da yine Üsküdarlı bir sanatçı olan Ömer Şen’in kişisel sergisi Otantisite 5 sanatsaverler için kapılarını açtı. Sergi, 23 Ocak’a kadar Üsküdar’daki Kurukahveci Hafız Ahmet’in üst katındaki Kahve Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

Ömer Şen

20 YILLIK BİR SERÜVEN

Aygül Okutan’ın küratörlüğünü üstlendiğ sergi geleneksel hat ile resmin buluştuğu eserlerden oluşuyor. 15 eserin yer aldığı sergide sanatçı Ömer Şen, Güzel Sanatlar Fakültesinin Türk Sanatları bölümünde eğitim aldığını ve 20 yıldır çeşitli sanat dallarında çalışmalar yaptığını söylüyor. Tezhip ve resim eğitiminin ardından Hattat Hasan Çelebi’den hüsnühat dersleri aldığını belirten Şen çalışmalarını Üsküdar’daki atölyesinde sürdürüyor. “Yirmi yıllık bir serüven. Geleneksel temelli yenilikçi bir anlayışla eserler üretiyorum. Çalışmalarımın temelinde gelenekselden besleniyorum. Kişisel olarak da beşinci sergim. Resimlerimde de Türk sanatları motiflerini kullanarak yenilikçi tarzda eserler üretmeye devam ediyorum” diyen Şen, sergide motifler, runik alfabe ve divani harfler olmak üzere 3 farklı bölümde eserlerinin yer aldığını belirtiyor. Şen, “Eserlerim çeşitli karma sergilerde yer aldı. Yurt dışında Londra Bienali, İtalya’da Florensa Bianeli ve Katar Art Festivaline katıldım” sözleriyle sanat yolculuğunu anlatıyor. Kahve içip sergi gezmek isteyenler yolunu düşürebilir.

Kahve ile sanatı buluşturmak istedik

Kurukahveci Hafız Ahmet işletme sahibi Abdussamet Kurukahveci ise sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söylüyor: “İstanbul’da kahve yolculuğumuz 15 yıl önce başladı. Bu yolculuğa çıkınca sanatseverler bizim mekanımızı sevmeye başladı, biz de onları sevdik. En başından beri kahveye hep sanat gözüyle bakıyorduk. Çünkü kahve kavurmak incelikleri olan ayrı bir sanat bizim için.”

Kahveyle sanatı buluşturmak istediklerini ve mekanlarının bir kısmını sanatsever dostlarına ayırdıklarını aktaran Kurukahveci, “’Kahve Buluşturur’ sloganıyla başlamış olduk. Burada 8-9 sergi açtık. Bu yolculuk devam edecek. Çok memnunum ve mutluyum. Kahve de buluşturuyor gerçekten” diye anlatıyor.

Hat ve tezhibe modern yorum

Sanatçı Ömer Şen, “Otantisite 5” adlı kişisel sergisinde, hat ve tezhip sanatındaki küçük motiflerin güzelliğini vurgulamak için 2 metreye kadar büyüterek soyut ve modern yüzlerini gösteriyor. Orta Asya Türklerinden esinlenerek runik harflerden ve Anadolu kilim motiflerinden esinlenerek hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin küratörlüğünü Aygül Okutan üstleniyor.