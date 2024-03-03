Kalan sağlar bizimdir

Şair Bülent Parlak’ın vefatının ardından kızı Yaren Parlak’ın genel yayın yönetmenliğinde yolculuğuna devam eden İzdiham dergi, son sayısında “Tüm yolculuklar eve doğrudur” mesajını ön kapağa taşıdı. Bülent Parlak en son 52. sayıyı çıkardıktan sonra vefat etmiş İzdiham dergisi ekibi de 53. sayıyı okurla buluşturduktan sonra bir buçuk yıl ara vermişti. İnternet portalı olarak 2007’den beri yayın hayatında olan İzdiham dergisinin mirasına sahip çıkan Yaren Parlak ve ekibiyle buluştuk. Derginin eski ekibinden Seda Nur Bilici ve yeni yayın yönetmeni Yaren Parlak sorularımızı cevapladı. Sözü onlara bırakıyoruz.

Bülent Parlak

İzdiham dergisini tekrar çıkarma kararınızı nasıl aldınız?

Yaren Parlak: Bu olay oturup üzerine düşünülmüş bir karar değildi öncelikle. Bazen ben de şaşırıyorum babasını beş saat önce kaybetmiş bir kızın nasıl herkesin ortasında İzdiham kapanmayacak ben çıkartmaya devam edeceğim diye feveran ettiğini. O acıyla zaten kimse kimsenin ne dediğini niye dediğini anlamıyordu ama benim kafamda ilk andan beri her şey çok netti. Çünkü borcumu tertemiz bir hikayeyle ödemek istiyordum. Sadece babama karşı değil, hayata karşı da. Öyle ya da böyle biz devam edecektik bu işe. Bana fikriyle, varlığıyla, bir telefon uzaklığıyla, yaslanacak omzuyla destek olan herkese teşekkür ediyorum.

Seda Nur Bilici: Bülent Parlak ile İzdiham vasıtasıyla tanıştıktan sonra bizlere dostluk, arkadaşlık, hocalık ederek yol gösterdi. Onunla yol yürümek çok güzeldi. Yaren’in dergiyi çıkarmaya devam etme kararı dergi yazarları olarak bizleri de çok sevindirdi. İzdiham bizim ikinci yuvamız, Yaren de o yuvadaki kıymetli kardeşimiz üstelik çok azimli. Bülent hocanın bizlere yuva yaptığı emanetini el üstünde tutmak, onu en güzel şekilde yaşatmak dostları olarak hepimizin en büyük isteği. Aramıza katılanlarla ve hep güzel hatıralarıyla kalbimizde kalacaklarla yola devam ediyoruz.

Yaren Parlak.

İzdiham ekibinin bağı hiç kopmadı

Yeni ekibi nasıl oluşturdunuz?

Yaren Parlak: Biz yeni bir ekip oluşturmadık. Dağılanlar, gidenler, yeni gelenler de oldu. Biz hep “Kalan sağlar bizimdir” diyoruz.

Seda Nur Bilici: Sıfırdan bir ekip kurmak aklımızdan geçmedi. İzdiham ile tanıştığı günden beri bağı kopmayanlarla yollar hiç ayrılmadı. İzdiham, yazar yetiştiren bir dergi. Çoğumuz bu dergiye okur olarak dahil olduk. Bülent Parlak’ın teşvikleriyle yazılar yazdık, yayınevinden kitaplarını çıkaranlar oldu. İzdiham’da yetişen yazarlar tarafından her bir sayfa için özgün çalışmalar yapılıyordu önceki sayılarda, yeni sayımızda da bu çalışmalara yer vermeye özen gösterdik.





Bülent Parlak’ın vefatından sonra çıkardığınız ikinci sayı. İzdiham’ın yeni döneminde okurdan nasıl destek görüyorsunuz?

Yaren Parlak: Biz gerçekten sırtını okurlarına yaslamış bir dergiyiz. İzdiham 2008 yılında matbu olarak yayın hayatına başladı ve dergimiz ve 15 sene içinde kendine has, vefalı, bir o kadar da sabırlı bir okur elde etmiş. Bunu hem bu süreçte hem de dergi çıktıktan sonra gelen tepkilerle anladık. Şaşırtacak güzellikte bir heyecan ve beklenti var derginin yeni sayıları için. Onlar bizi böyle güzel beklemese içimizi kıpır kıpır eden bu telaş anlamsız kalacaktı belki de.

Seda Nur Bilici: Hem herkese anlatmak hem de herkesten saklamak istediğiniz bir güzellik var İzdiham’da. Samimiyeti hissedip arada kopmayacak bir bağ inşa edilmiş okurla yıllar içinde. Acaba dergi okunur mu, diye bir kaygıyı yaşatmadı bizlere İzdiham severler. Yeni sayılarımızın çıkmadığı dönemde bile ne zaman çıkacağına ilişkin soruları çok fazla aldık. Bu tepkiler dergiyi çıkarmayla ilgili heyecanımızı ve inancımızı daha da arttırdı. İzdiham.com’a olan alaka, sosyal medyada verdikleri destek hiç azalmadı, fuarlarda hiç yalnız bırakmadılar, sarma sarıp yolladılar bizim için. Böylesi bir ilgiye kayıtsız kalmak mümkün değil. Onların beğenilerine ve ilgilerine en iyi şekilde karşılık vermeye gayret ediyoruz.





Yayıncılık da devam edecek mi? Bülent Parlak’ın dergi yazı ve şiirlerini kitaplaştırmayı düşünüyor musunuz?

Yaren Parlak: Biz şu zamana kadar hep derginin çıkmasına odaklandık. Çünkü İzdiham’ın lokomotifi dergi. Ama şimdi hazırlığında olduğumuz dört yeni kitap var İzdiham etiketiyle çıkacak olan. Babamın ölmeden önce yazdığı bir sosyoloji kitabı vardı. “Kötülüğün Canlı Tarihi” Yarım kalmış her şeyin ortasında kitabı da yarım kalmış. Arada açıp okuyamıyorum bile. Belki düzeltmek ya da içine sinmeyen bir bölümü vardı. Ayıp etmek istemiyorum açıp okuyup. Bir vakti olduğunu düşünüyorum.





Yeni dönemde yeni projeler var mı?

Yaren Parlak: Evet beni gece rahat uyutmayacak yeni şeyler var aklımda. Bizim tek bir hedefimiz var o da İzdiham’ın daha çok insana ulaşması. Ulaşmasından kastım her an dergi raflarının önünden geçip giden insanların arasında süreklilik arz eden bir nesne haline getirmek değil. Hakikatli bir bağ kurabilmek. Dergiyi okuyan herkes biliyor ki İzdiham onlara yağmurlu havada şemsiye tutar. Tüm sevdiklerimizle o şemsiyenin altında toplanalım istiyorum.











