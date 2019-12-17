Hayat Kalbe resimli yolculuk
KÜLTÜR SANAT

Kalbe resimli yolculuk

İtalyan Ressam Luigi Ballarin’in 30 adet tablosundan oluşan “Bir Yol” adlı sergisi sanatseverleri mistik bir yolculuğa çıkarıyor. Ballarin, “Umarım yaptığım resimlerim kalbinize işler” yorumunu yapıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu’ndaki parçalar, sanatseverleri mistik bir yolculuğa çıkarmayı vaadediyor.
Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu’ndaki parçalar, sanatseverleri mistik bir yolculuğa çıkarmayı vaadediyor.

Dervişler, camiler, mahşer, vakit, sufi, kubbe… İtalyan ressam Luigi Ballarin’in gözünden İslâm tasavvufunu anlatan resimlerin isimleri bunlar. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu’ndaki parçalar, sanatseverleri mistik bir yolculuğa çıkarmayı vaadediyor. Ballarin’in resimleri oldukça etkileyici. İslâmi eserleri çeyrek asırdır eserlerine yansıtan Roma ve Venedik dışında Beyoğlu’nda da bir atölyesi bulunan sanatçı, Mevlana Haftası kapsamında açtığı “Bir Yol” adlı sergide aslında Müslüman dünyasına çok da uzak olmadığını gösteriyor. Özellikle Mahşer, Dervişler, Çember başlıklı tablolarında bunu ziyaretçilerine daha yakından hissetiriyor.

Luigi Ballarin

BİR İSTANBUL AŞIĞININ GÖZÜNDEN

Ballarin, çocuk yaşlarından itibaren Müslümanlarla etkileşim içinde olup İslâm sanatı üzerine uzun yıllar araştırma yapmış. Üstelik bu çalışmalar sadece kütüphanelerle sınırlı kalmamış. Özellikle 1996 yılında Kutsal Topraklar’a yaptığı yolculuk onun İslâm sanatına bakışını oldukça etkilemiş ve resimlerine bu bakışı yansıtmaya başlamış. Bugüne kadar Ortadoğu’da pek çok sanat galerisinde sergi açan Ballarin aynı zamanda bir İstanbul aşığı. Sanatçı, son sergideki resimler üzerine fazla konuşmak istemiyor, “Umarım eserlerim kalbinize işler” diyerek sanatseverleri resimleriyle başbaşa bırakıyor. İtalyan sanatçının 30 eserinin yer aldığı sergi 20 Aralık’a kadar gezilebilir.

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