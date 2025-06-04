Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Kalyon Kültür yazı yeni sergiyle selamlıyor

Kalyon Kültür yazı yeni sergiyle selamlıyor

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
14:394/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sergi on sanatçıyı Taş Konak'ta buluşturacak.
Sergi on sanatçıyı Taş Konak'ta buluşturacak.

Kalyon Kültür, çağdaş sanatın incelikli bir seçkisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora’nın üstlendiği "Gündelik Mucizeler" karma sergisi 25 Haziran’da açılacak.

Kültür ve sanatı Nişantaşı’ndaki tarihi Taş Konak’ta İstanbullularla buluşturan Kalyon Kültür, 25 Haziran'da on çağdaş sanatçının eserinden oluşan ‘Gündelik Mucizeler’ karma sergisini açacak. Gündelik Mucizeler, görkemli anlatılardan uzak durarak, hayatın küçük ayrıntılarında saklı etkileyici güce odaklanıyor. Doğanın, kentin ve insanın gündelik hâllerinde gizlenen estetik anları görünür kılmayı amaçlayan eserler; izleyiciyi, Hannah Arendt’in “Dünyaya bırakılmışlık hâlimiz, başkalarıyla birlikte var olmaya mecbur oluşumuzdur” sözünden ilhamla, sıradanın içindeki olağanüstülüğe dikkat kesilmeye çağırıyor.

On sanatçı Taş Konak'ta buluşacak

Sergiyle ilgili değerlendirmede bulunan Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora şunları söyledi: “Gündelik Mucizeler rutinin içinde flulaşan anları netleştirmek üzere Kalyon Kültür'ün tarihi atmosferinde 10 sanatçının birlikteliği ile meydana geldi. Bu seçkiyle, gündeliğin içine gizlenmiş mucizeleri ifşa ederken, izleyiciyi de kendi hayatlarındaki sihri fark etmeye davet ediyoruz.” Resim, heykel, sokak sanatı, dijital sanat ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri bir araya getiren bu seçki, gündelik yaşamın içinde çoğu zaman fark edilmeden geçen mucizevi anlara dair bir düşünme ve hissetme alanı açıyor. Her bir eser, kendi sessiz diliyle izleyiciyi yalnızca bakmaya değil; görmeye, hissetmeye ve fark etmeye davet ediyor. Ayla Turan, Ebru Kocaer, Ecem Dilan Köse, Erhan Lanpir, Gülveli Kaya, Muhammet Bakır, Mr. Hure, Saghar Daeiri, Seydi Murat Koç ve Zeynep Abacı’nın eserlerinden oluşan bu bütünlüklü sergi, sanatla gündelik hayat arasında sezgisel ve duyusal bir bağ kurma imkânı sunuyor.

Tarihi Taş Konak’ın derinlikli atmosferinde hayat bulan Gündelik Mucizeler, izleyicisini küçük detaylarda büyük duygularla karşılaşmaya çağırıyor; olağan olanın içinde yeni anlamlar, yeni değerler keşfetmeye açık bir alan sunuyor.


#Kalyon Kültür
#Taş Konak
#Gündelik Mucizeler
#Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Volvo zirveyi terk etti, tahta başkası oturdu: Dünyanın en güvenilir otomobilleri açıklandı!