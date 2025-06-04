Kalyon Kültür yazı yeni sergiyle selamlıyor

Kalyon Kültür, çağdaş sanatın incelikli bir seçkisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora’nın üstlendiği "Gündelik Mucizeler" karma sergisi 25 Haziran’da açılacak.
Kültür ve sanatı Nişantaşı’ndaki tarihi Taş Konak’ta İstanbullularla buluşturan Kalyon Kültür, 25 Haziran'da on çağdaş sanatçının eserinden oluşan ‘Gündelik Mucizeler’ karma sergisini açacak. Gündelik Mucizeler, görkemli anlatılardan uzak durarak, hayatın küçük ayrıntılarında saklı etkileyici güce odaklanıyor. Doğanın, kentin ve insanın gündelik hâllerinde gizlenen estetik anları görünür kılmayı amaçlayan eserler; izleyiciyi, Hannah Arendt’in “Dünyaya bırakılmışlık hâlimiz, başkalarıyla birlikte var olmaya mecbur oluşumuzdur” sözünden ilhamla, sıradanın içindeki olağanüstülüğe dikkat kesilmeye çağırıyor.
Sergiyle ilgili değerlendirmede bulunan Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora şunları söyledi: “Gündelik Mucizeler rutinin içinde flulaşan anları netleştirmek üzere Kalyon Kültür'ün tarihi atmosferinde 10 sanatçının birlikteliği ile meydana geldi. Bu seçkiyle, gündeliğin içine gizlenmiş mucizeleri ifşa ederken, izleyiciyi de kendi hayatlarındaki sihri fark etmeye davet ediyoruz.” Resim, heykel, sokak sanatı, dijital sanat ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri bir araya getiren bu seçki, gündelik yaşamın içinde çoğu zaman fark edilmeden geçen mucizevi anlara dair bir düşünme ve hissetme alanı açıyor. Her bir eser, kendi sessiz diliyle izleyiciyi yalnızca bakmaya değil; görmeye, hissetmeye ve fark etmeye davet ediyor. Ayla Turan, Ebru Kocaer, Ecem Dilan Köse, Erhan Lanpir, Gülveli Kaya, Muhammet Bakır, Mr. Hure, Saghar Daeiri, Seydi Murat Koç ve Zeynep Abacı’nın eserlerinden oluşan bu bütünlüklü sergi, sanatla gündelik hayat arasında sezgisel ve duyusal bir bağ kurma imkânı sunuyor.
Tarihi Taş Konak’ın derinlikli atmosferinde hayat bulan Gündelik Mucizeler, izleyicisini küçük detaylarda büyük duygularla karşılaşmaya çağırıyor; olağan olanın içinde yeni anlamlar, yeni değerler keşfetmeye açık bir alan sunuyor.