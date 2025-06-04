Teyakkuz Filistin’i farklı anlatacak

YediHilal Derneğinin yaklaşık altı ay önce kurduğu tiyatro grubu “Teyakkuz” ilk oyununu sahnelemek için gün sayıyor. Dernekte gönüllü çalışan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu topluluk, “Bir Taşın Hafızası” oyunuyla izleyici karşısına çıkacak. Sekiz kişiden oluşan tiyatro topluluğu aldığı eğitimin ardından provalarla oyunu tamamladı. Temsil, 13 Haziran 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonunda tiyatroseverlerle buluşacak.

Filistin’e Avrupa’dan bakacaksınız

Gazze’deki İsrail katliamını Avrupalıların gözünden ve oradaki yankısı üzerinden anlatan oyunun yönetmeni Hakan Hüseyin Gül, derneğin insanın derdini anlatma hedefiyle hazırladıkları temsilli Yeni Şafak’a anlattı. Gül, oyunu “Oyunumuz Londra'nın bir mayıs sabahında Müslüman olup Yusuf ismini alan eskilerin meşhur gazetecisi (eski adıyla David) ve oğlu John'un Gazze'de yaşananlar üzerine yaptıkları bir sorgulamayla geçiyor. Filistin'in dünü bugünü ve geleceğinin konu alındığı oyunumuzda yaşanan sürecin Avrupa'da yansımasını görüyoruz. Biz oyunumuzda seyirci değil, şahit olanların hikayesini anlatıyoruz. Oyunumuz, dünyamızı Yusuf (as) kuyusuna benzetip o kuyuda feraha eren Yusuf'ların hikayesini anlatıyor. Bizim heybemize ‘İnsanın derdi neyse dünyası O'dur’ cümlesi düşüyor” diye anlattı.

Detaylar özenle hazırlandı

Sahnede, Filistin’e dair az bilinen simge ve metaforları kullanan “Bir Taşın Hafızası”, hikayesiyle izleyiciye yeni bir bakış sunacak. Yönetmen hazırlık sürecini şu sözlerle özetledi: “Yaptığı her projede sanat kavramını öne çıkaran YediHilal; hep soran sorgulayan, inanan insanın derdini anlatma çabasında gayreti oldu. Bu oyun tam bu çabanın eseridir. Oyunumuz Ali Sürmelioğlu ve Tufan Yılmaz'ın dramaturji çalışmasıyla daha da anlam buldu. Ali Bey; tarihsel sürecin ve Filistin'in coğrafi koşullarıyla ilgili bilgileriyle oyuna hizmetini sundu. Tufan Yılmaz dramatik yapı ve karakter analizleriyle oyunu güçlendirdi. Dekorda ve Kostüm Tasarımda Numan Noyan Küçük; metaforlar ve Filistin'in az bilinen simgelerinden yola çıkarak oyunun rejisine yön verdi. Yardımcı Yönetmenimiz Samet Demir’le, Filistin'in yaşayan hikayesini farklı bir açıdan incelemeyi seçtik.” Oyunun biletlerine biletinial.com/tr-tr/tiyatro/bir-tasin-hafizasi adresinden erişilebilir.

Şahitliğe davet ediyorum

YediHilal Genel Başkanı Samet Paçacı ise oyun hakkında şunları söyledi: "Tiyatro Teyakkuz, üniversiteli kardeşlerimizin emekleriyle ortaya koyduğu 'Bir Taşın Hafızası' oyunuyla ilk kez perde açıyor. Bu oyun sadece estetik bir çabanın değil, bir davanın, bir derdin, davanın sahne üzerindeki yansımasıdır. Gazze’de bir taşın ardınaki çocuk, o taşı kaldıran genç, onu tutan yürekler… Hepsinin hafızası üniversiteli kardeşlerimizin performansı ile sahnede konuşacak. Sadece bir tiyatro oyununa değil, ümmetin vicdanına, gençliğin davasına, adalet arayışına da kulak vereceğiz. Çünkü bu oyun, mücadeleyi yalnızca anlatmıyor; onu hissediyor, taşıyor, paylaşıyor. Tüm gönül dostlarımızı, bu ilk sahne buluşmasında yer almaya; söze, sese, sahneye şahit olmaya davet ediyorum."

“Bir Taşın Hafızası”hakkında

İngiliz bir gazeteci olan David gençliğinde haber yapmak için gittiği Filistin'de yaşadığı büyük dönüşümün ardından yıllar sonra o topraklara geri dönmek ister. Müslüman olup, adını Yusuf olarak değiştirmiştir. Oğlu John babasının bu kararını sorgularken, Yusuf’un geçmişi, tanıklıkları ve içsel yolculuğunu dinlemeye başlar. Yusuf’un Müslüman oluşu, Filistin halkıyla kurduğu derin bağ, gazeteciliğin sınırları ve vicdanı arasında gidip gelmesiyle örülür. Gerçekle yüzleşen, zulmün karşısında duran karakterler aracılığıyla hem Filistin’in hem insanlığın sesi duyurulmaya çalışılır. Yusuf’un kişisel arayışı, evrensel bir vicdan çağrısına dönüşür. Babasını Filistin topraklarına göndermek istemeyen John, yıllardır göremediği gerçeklik ile yüzleşecektir.



